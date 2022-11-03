陳時中找疫苗過敏者挺高端遭批　羅一鈞：有疫苗選擇是政府該做的　

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台北市長候選人陳時中找無法施打mRNA疫苗的藥物過敏民眾拍攝影片，藉由他們感謝高端疫苗，遭蔣萬安批評此舉「將壓力轉交到民眾身上」。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，不便回答候選人之間的評論，但準備多種廠牌疫苗供民眾選擇，本來就是政府該做的事，也會讓民眾充分了解資訊後，選擇自己施打的疫苗廠牌。

本土疫情跌破3萬例，中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增29,977例COVID-19確定病例，分別為29,922例本土個案及55例境外移入；另確診個案中新增81例死亡。

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下午記者會也有多起疫苗相關議題。莫德納次世代疫苗陸續開打，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，指揮中心疑似為消化當初洽談的2千萬劑莫德納疫苗，而不採購BA.5次世代疫苗，讓12歲以上青少年、5~6歲打莫德納過敏民眾恐成疫苗孤兒。

對此，指揮中心發言人莊人祥回應，ACIP通過莫德納疫苗於6~11歲使用，是因為其已經將EUA相關文件送給食藥署，但即將在歐盟申請EUA的BNT BA.5次世代疫苗，雖然適用於5~11歲兒童，但台灣尚未收到EUA申請文件，「不是我們對BNT大小眼」，是送件進度的問題。

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