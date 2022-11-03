桃園111年市民聯合婚禮　80對新人5日南方莊園甜蜜登場

▲桃園111年市民聯合婚禮5日南方莊園登場。（圖／擷取自南方莊園網站)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市111年市民聯合婚禮、5日下午3點在中壢區南方莊園甜蜜登場。市府邀請市長鄭文燦、議長邱奕勝，為80對新人証婚。80對佳偶中有兩對新人是兄妹相約報名聯合婚禮，同日結婚代表著雙喜臨門，好事成雙。另有一對新郎是英國籍，異國戀曲歷經多年愛情長跑，決定共組家庭。

市府民政局表示，今年聯合婚禮以「童話奇緣、情定桃園」為主題，特別選在綠林水岸的南方莊園舉行，活動以童話風為主題設計，會場中布置夢幻城堡的浪漫場景，祝福新人能擁有「童話故事般的愛情」。

活動由桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥擔任幸福前導大使導引新人進場，由市長、議長在浪漫的桃園城堡，主持證婚儀式。每對新人皆可獲得市府及市議會致贈之氣炸鍋、大同電鍋等實用家電，及屬於在地祝福的金鏟子等桃園六禮。

此外，市府還準備多項大獎供新人抽獎，包括日本沖繩4天3夜雙人旅遊、55吋電視機、Dyson空氣清淨機、無線吸塵器等獎項。長榮航空更加碼贊助，解封後第一條新航線台北-米蘭及台北-東京的雙人來回機票2個大獎，為今年的聯合婚禮活動增添更多驚喜，祝福新人幸福圓滿輕鬆成家。