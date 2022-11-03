　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園111年市民聯合婚禮　80對新人5日南方莊園甜蜜登場

▲桃園111年市民聯合婚禮5日南方莊園登場

▲桃園111年市民聯合婚禮5日南方莊園登場。（圖／擷取自南方莊園網站)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市111年市民聯合婚禮、5日下午3點在中壢區南方莊園甜蜜登場。市府邀請市長鄭文燦、議長邱奕勝，為80對新人証婚。80對佳偶中有兩對新人是兄妹相約報名聯合婚禮，同日結婚代表著雙喜臨門，好事成雙。另有一對新郎是英國籍，異國戀曲歷經多年愛情長跑，決定共組家庭。

市府民政局表示，今年聯合婚禮以「童話奇緣、情定桃園」為主題，特別選在綠林水岸的南方莊園舉行，活動以童話風為主題設計，會場中布置夢幻城堡的浪漫場景，祝福新人能擁有「童話故事般的愛情」。　　

活動由桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥擔任幸福前導大使導引新人進場，由市長、議長在浪漫的桃園城堡，主持證婚儀式。每對新人皆可獲得市府及市議會致贈之氣炸鍋、大同電鍋等實用家電，及屬於在地祝福的金鏟子等桃園六禮。

此外，市府還準備多項大獎供新人抽獎，包括日本沖繩4天3夜雙人旅遊、55吋電視機、Dyson空氣清淨機、無線吸塵器等獎項。長榮航空更加碼贊助，解封後第一條新航線台北-米蘭及台北-東京的雙人來回機票2個大獎，為今年的聯合婚禮活動增添更多驚喜，祝福新人幸福圓滿輕鬆成家。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
經典賽票價3200太貴？　悍創緊急發聲明
快訊／詐騙集團中壢據點「囚禁凌虐32人」　警破門攻堅
旅展優惠搶先看！日本環球門票買1送1　免費抽日本、美國機票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

草漯重劃區滯洪池變蓄水池？　3名市議員候選人調查曝內幕！

綠色校園　中原大學榮獲英國QS「世界大學永續排名」台灣私校第一

牙疼治療新選擇　元智孫安正團隊研製「齒科生醫陶瓷材料」獲大獎

桃園111年市民聯合婚禮　80對新人5日南方莊園甜蜜登場

長庚科大新生7對雙胞胎　手足攜手照護路

向貪腐民進黨說「不」　姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

林園5G異地共演《女神·西王母》　神話仙境浪漫週末登場

新北邀中南美洲友邦婦女　參訪坪林農會體驗茶鄉之美

血月、月掩天王星11／8日登場　新北市圖供天文望遠鏡觀賞

VUVU的山林記憶　林後四林平地森林園區原民文化+生物特展

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

遭垂空中電線驚悚勒頸　女騎士凌空飛起重摔地

孟耿如「舊屋翻新」超美新家送爸媽　90歲奶奶收大禮暖抱：小寶貝～

草漯重劃區滯洪池變蓄水池？　3名市議員候選人調查曝內幕！

綠色校園　中原大學榮獲英國QS「世界大學永續排名」台灣私校第一

牙疼治療新選擇　元智孫安正團隊研製「齒科生醫陶瓷材料」獲大獎

桃園111年市民聯合婚禮　80對新人5日南方莊園甜蜜登場

長庚科大新生7對雙胞胎　手足攜手照護路

向貪腐民進黨說「不」　姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

林園5G異地共演《女神·西王母》　神話仙境浪漫週末登場

新北邀中南美洲友邦婦女　參訪坪林農會體驗茶鄉之美

血月、月掩天王星11／8日登場　新北市圖供天文望遠鏡觀賞

VUVU的山林記憶　林後四林平地森林園區原民文化+生物特展

運動精英獎入圍名單出爐　周天成、楊勇緯等人角逐最佳男運動員

鴻海與沙烏地阿拉伯宣布聯手　成立沙國首電動車品牌CEER

76歲資深女星「牽手小40歲男友」放閃！　情侶裝約會畫面曝光

強化戰場抗壓　入伍生手榴彈實彈投擲直喊緊張

MVP字母哥變送鞋哥？　硬脫伊巴卡贊助鞋逼穿個人簽名戰靴

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！　老婆「分手妹」深夜聲明斷開7年情

消防小隊長腦幹出血陷昏迷　賈永婕捐16萬喊話：他家中還有3孩子

爸確診...黏人柴房門外守候！　不停敲門+堅定眼神讓媽不捨

相關新聞

「南方莊園」慶雙十　贈千元抵用券等優惠

「南方莊園」慶雙十　贈千元抵用券等優惠

為歡慶光輝10月，南方莊園渡假飯店即日起，推出10月指定日入住即贈送1,000元館內抵用券；另有鐳戰特攻隊活動、橘世代專案優惠，讓老小有更優質的渡假選擇，平日入住雙人房亦可免費升等家庭房，經營幸福。

年度平價屋出菜！宜蘭觀海套房99萬　實際屋況曝光

年度平價屋出菜！宜蘭觀海套房99萬　實際屋況曝光

1800萬起買北市新屋　「南方莊園」標脫率屢破9成

1800萬起買北市新屋　「南方莊園」標脫率屢破9成

國產署都更宅標脫率83.3%創新高

國產署都更宅標脫率83.3%創新高

偶像劇大本營　隨便逛都遇到偶像

偶像劇大本營　隨便逛都遇到偶像

關鍵字：

桃園聯合婚禮南方莊園

讀者迴響

最夯影音

更多
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他
桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面