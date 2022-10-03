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「南方莊園」慶雙十　贈千元抵用券推鐳戰特攻隊、橘世代專案

▲「南方莊園」慶雙十，贈千元抵用券等優惠

▲鐳戰特攻隊倒數一個月，平日入住雙人房免費升等家庭房。（圖／南方莊園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為歡慶光輝10月，南方莊園渡假飯店即日起，推出10月指定日入住即贈送1,000元館內抵用券；另有鐳戰特攻隊活動、橘世代專案優惠，讓老小有更優質的渡假選擇，平日入住雙人房亦可免費升等家庭房，經營幸福。

南方莊園位於桃園青埔週邊，環境優美。迎接雙十國慶，南方莊園推出指定日入住(不限專案)即贈送1,000元館內抵用券乙張，限官網或電話訂房，可於入住當日於館內、南方、莊園餐廳、聯誼會、SPA芳療或商店街使用，若要折抵住房，可透過官網或電話訂房，於下次入住時折抵，無法同時與住宿券合併使用。(指定入住日期為：10/3、4、5、10、11、17、24、25、30、31)。

▲「南方莊園」慶雙十，贈千元抵用券等優惠

▲南方莊園渡假飯店與國家同慶，推出指定日入住(不限專案)即贈送千元館內抵用劵。（圖／南方莊園提供）

另外，深受大、小孩喜愛的鐳戰特攻隊專案，已進入最後一個月，即日起至10月31日止，於官網訂房雙人房免費升等15坪家庭房，專案內容不變，僅升等房型。歡迎大朋友、小朋友到戶外綠地參加Dino鐳戰賽活動、Dino園遊會。住房專案包含住宿一晚含早餐、聯誼會設施使用、流體大頭熊鑰匙扣DIY、美人魚變裝、Dino園遊會、Dino鐳戰賽。

▲「南方莊園」慶雙十，贈千元抵用券等優惠

▲戶外綠地Dino鐳戰賽活動、Dino園遊會。（圖／南方莊園提供）.

為了讓銀髮族達到旅行的真正目的「放鬆身心靈」，南方莊園也特別為銀髮族訂制橘世代住房專案，讓長輩有更優質的渡假選擇，橘世代住房專案，包含一泊二食、聯誼會設施使用、流體熊DIY、特別為橘世代舉辦的活力鼓以及過嶺森林公園之旅導覽，於官網訂房雙人房免費升等15坪家庭房，專案內容不變，僅升等房型，每房需有一位年滿50歲同行者入住。

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