變身大白！17名台醫馳援核酸檢測　福州台商捐贈130萬物資

▲在榕台醫陳柏叡在福州台江區南公園為民眾做核酸採樣 。（圖／福州台商協會提供）

記者任以芳／福州報導

大陸福建福州市爆發本土疫情，全城採取「靜止」狀態，缺乏大量檢疫人員。17位在閩台籍醫師上個月底陸續參抗疫志願工作，福州市皮膚病防治院台籍副主任醫師陳柏叡表示，「這次疫情第一次成為『大白』，我們不害怕、不逃避，對於未來有信心。」另外，福州多名台商捐贈將近130萬台幣物資，協同抗疫。

福州近期爆發疫情以來，連續開展多區域核酸檢測。不少在福州（簡稱榕）工作的台籍醫師、台青等加入義工行列。據陳柏叡介紹，他擔任主委的福州市台胞投資企業協會醫療服務委員會，已有17名台籍醫師加入核酸採樣隊伍當中。

陳柏叡告訴記者，福州市皮膚病防治院近百名醫務人員參與福州市區域核酸檢測，每組30人輪換出動。自己被分配到閩侯縣南嶼鎮柳浪村，工作時間是 上午7點至晚上9點，主要負責核酸採樣，從10月28日起隔天參與一次，至今已經是第三次參與抗疫工作。

「這不是少數人的戰『疫』，而是在福州生活的所有人的戰『疫』。」陳柏叡說，「福州是我們的家，抗疫是大家的事，很榮幸我也是『大白』中的一員。」

▲ 福州市台青、台商一起動起來抗疫 。（圖／福州台商協會提供）

陳柏叡的同事郭宏恩也是台籍醫師，參加核酸採樣時間比較晚，凌晨4點必須去醫院集合乘車去閩侯縣，擔心打不到車，前一晚住在醫院裡。

郭宏恩特地請同事在防護服背後寫下這句話，「我跟同事們並肩戰鬥，這時候大家不分是哪裡人，都穿著同樣顏色的防護服，一起為福州努力。」

入住晉安區桂溪社區台胞公寓的台灣青年也自發組成防疫志願服務隊，參與社區防疫服務工作。福州市台胞投資企業協會常務副會長、福州賓聯汽車服務有限公司董事長鄒賢指出，上個月27日開始組織志願者隊伍，從原本6個人，增加到18人。

▲ 福州市台協會會長蔣佩琪慰問抗疫一線社區捐贈抗疫物質 。（圖／福州台商協會提供）

在榕台商也「動起來」，台企連江桃園體育娛樂有限公司，福州福華紡織印染有限公司、福州翁財記食品有限公司、福州賓聯汽車服務有限公司，艾找茶及部分台商台胞在近日分別向連江潘渡鎮、晉安區鼓山鎮及台胞社區等一線社區捐款捐物，目前累計捐贈近30萬元，換算近130萬台幣。

福州市台協會蔣佩琪聚集會員愛心，採購、募集酒精，手套，N95口罩，防護服，隔離衣，額溫槍，面罩以及牛奶、麵包、礦泉水、滷味等價值近6萬元人民幣的物資，先後送到晉安區王莊街道福馬社區、鼓山鎮前橫社區和台胞社區，慰問一線抗疫工作者。

蔣佩琪表示，「抗擊疫情，人人有責。」在榕台商台胞也希望為防疫貢獻一份力量。據不完全統計，目前有40多名的台青台胞台醫參與志願活動，有17名在榕台灣醫師主動報名，第一時間奔赴各個採樣點，參與核酸採樣工作；其他是台灣青年作為志願者生力軍，積極投身防疫一線。