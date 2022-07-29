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大陸 大陸焦點 特派現場

月業績破百萬！台中「甜心直播主」廈門拚帶貨　曝背後甘苦辛酸

記者蔡儀潔／廈門報導

靚麗的外型、嗲嗲的台灣腔，27歲的台中女生張君如2019年到廈門，擔任直播主後人氣不斷飆升，月均銷售額超過25萬元，折合新台幣約110萬元。她向《東森新媒體ETtoday》透露打拚心酸，例如主播之間會有勾心鬥角的競爭，而老闆樂見這樣的「狼性競爭」，不過在廈門打拚讓自己快速成長，更加堅毅獨立。

▲▼廈門台青,張君如,廈門,文玩直播 。（圖／記者蔡儀潔攝、受訪者提供）▲▼廈門台青,張君如,廈門,文玩直播 。（圖／記者蔡儀潔攝、受訪者提供）

▲張君如在廈門擔任直播主 。（圖／受訪者提供）

一手戴著白手套、熟練拿起金剛菩提手串，張君如在鏡頭前向觀眾介紹如何看「瓣數」。她表示，自己是2013年到福建集美大學唸書，畢業後回台工作1、2年後，想著「趁年輕闖看看」，2019年決定到廈門打拼。

疫情爆發後，大陸直播電商興起，張君如到「兩岸青年直播電商就業創業基地」任職，成為一名帶貨直播主。

一口道地的台灣腔令張君如人氣攀升，她回憶道，雖然會遇到酸民，但大部分人是好奇，問說「你怎麼會想來大陸」、「來多久啦」，還有北方的大哥會說「我聽你的台灣口音，基本上都是以前看流星花園、台灣偶像劇聽到的」。

張君如接著透露，甚至有觀眾因為她的台灣腔變成粉絲，在直播間消費，而自己則是保持平常心，以多交朋友的心態去聊天，「我們身為台灣人，在大陸發揮自身優勢，吸引他們來直播間購買。」

▲▼ 廈門台青。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲張君如有著「文玩小甜心」的稱號。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今，張君如月銷售額不低於25萬元（人民幣，下同），主要擅長直播首賣佛珠、手串等，有著「文玩小甜心」、「菩提香道小達人」的綽號，平時由公司分派任務，按「階梯狀」抽點分成，約1%-2%起步，收入落在8000至1萬多元。

談起西進背後的甘苦，張君如透露，入職後發現主播這個行業主要拚業績，譬如今天賣出多少貨、營收額多高等，「說難聽點，就是勾心鬥角的競爭」，而老闆樂見這樣的狼性競爭。

「這邊的主播非常拚」，張君如感慨，自己連續播6小時已經感到非常疲累，喉嚨很痛，但大陸的直播主可以從傍晚6、7點一路到凌晨2、3點，聲音整個沙啞，「我就覺得，真的要向他們這股拼勁和獨立的精神。對自己的要求會慢慢變高。」

▲▼廈門台青,張君如,廈門,文玩直播 。（圖／記者蔡儀潔攝、受訪者提供）

▲張君如參加電商大賽並得獎 。（圖／受訪者提供）

假如當天直播的業績不如預期、秒殺的產品賣不出去，張君如下播後悔進行「自我複盤」，去思考話術哪裡需要改進、價格是否不夠實惠、情緒是不是不夠亢奮，無法帶動觀眾消費，分析後運營到下一場直播當中。

「我覺得直播就像一場秀」，張君如表示，雖然不是專門去娛樂觀眾，但在開播時，要用自己的方式去推薦商品，去帶動消費慾望。

張君如鼓勵台灣青年西進闖看看，因為大陸市場很大，多接觸不同的人和事，可以不斷充實自己，而廈門台灣人很多，彼此之間互相照顧，不會遇到特別大的坎坷，但畢竟是背井離鄉，一定要認真打拚，「沒有心、沒有認真的話，困難肯定很多。」

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