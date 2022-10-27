福州激增128例！下令「停止一切聚集性活動」　數百萬人做核酸

▲福州靜默管理。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省福州市近日突爆本土疫情，福州市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作應急指揮部26日宣佈，福州全市暫停舉辦一切文化、娛樂、體育、民俗、展銷促銷等聚集性活動，全體市民非必要不離開。此外，福州已經建成海峽奧體中心方艙醫院，隨時可以啟用。

據《中新社》報導，通知稱，福州的KTV、夜總會、酒吧等娛樂服務場所，洗浴、網吧、棋牌室、電影院等密閉場所，文化館、圖書館、博物館、紀念館等公共文化活動場所，體育館、游泳館、健身房等室內外體育經營場所，旅遊景區、公園、宗教（民間信仰）等場所暫停開放；晉安區全區酒店、酒樓暫停營業；以上場所恢復營業時間另行通知。

通知稱，要加強社區小區、鎮村道路管理，進出嚴格執行「測溫、驗碼、戴口罩」等防控措施，外賣、快遞等人員不進小區，實行無接觸配送。市民進入商店超市、農貿市場、餐飲、藥店、便利店、理髮店、水果店等保障民生確需開放的場所，須查驗48小時核酸陰性證明。

通知要求，廣大市民非必要不離福州，市民乘汽車、火車、飛機等離開福州和搭乘地鐵、公交等公共交通須持48小時內核酸檢測陰性證明。

福州市26日舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，截至25日24點，福州市累計報告本土無症狀感染者128例，其中，當日新增58例。累計排查密接3658人，次密接1909人，均已納入管控。

發佈會上宣佈，福州市在常態化設置310個採樣點的基礎上，再佈設2765個區域核酸採樣點，從26日上午7點開始，在鼓樓、台江、倉山、晉安等11個縣（市）區，連續三天開展三輪區域全員核酸檢測。對此，官媒《福州日報》表示這是一次數百萬人的配合。