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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸品質農業高峰論壇 台灣青農看好文旅商機

▲▼ 2022兩岸品質農業高峰論壇 。（圖／台商提供）

▲ 2022兩岸品質農業高峰論壇 。（圖／台商提供）

記者任以芳／浙江麗水報導

2022兩岸（麗水）品質農業高峰論壇10日至11日在浙江麗水縉雲舉行，兩岸專家學者、業界代表以及台商台青與會，聚焦麗水的「三農」故事。與會台青、築田農旅創始人、成都諾愛藝術農場主理人莊慈芯指出，看好「品質農業」成為兩岸的「生活新引擎」，透過文旅產業讓台灣青年找到發展機會。

主辦方指出，2022年是全球重要農業文化遺產倡議提出屆滿20周年，麗水青田過去因「稻魚共生」聞名，甚至成為農業文化遺產大會的舉辦地，麗水「三農」的故事也吸引全球目光。

2018年起，麗水開始邀請兩岸專家學者、台青台商，以兩岸農業產業融合發展為主題，舉辦一系列的論壇活動。今年的兩岸（麗水）品質農業高峰論壇，找來兩岸農業人才，互相腦力激盪，為兩岸農業深度合作與交流提出「麗水方案」。

浙江省政協副主席、民革浙江省委員會主委吳晶致辭時表示，麗水的品質農業證明浙江的山區縣不僅有著高品質的生態優勢，還有著良好的產業基礎、發展環境和極具潛力的投資空間，誠摯邀請台灣民眾來發展創業。

▲▼ 2022兩岸品質農業高峰論壇 。（圖／台商提供）

▲台青 陳耘嘉。（圖／台商提供）

自台灣的茶道藝術家、岳山嘉茗創辦人陳耘嘉指出，透過這次活動，自己感受到「共生系統」的古老智慧，相信兩岸青年在鄉村振興領域大有可為。

築田農旅創辦人、成都諾愛藝術農場主理人莊慈芯則提到，「品質農業」是兩岸共創美好生活的「新引擎」，期盼兩岸以「文旅小融合」帶動產業大融合，讓更多台灣青年從中找到發展的契機。

▼ 成都諾愛藝術農場主理人莊慈芯 。（圖／台商提供）

▲▼ 2022兩岸品質農業高峰論壇 。（圖／台商提供）



 

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