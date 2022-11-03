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快訊／嘉義市長選舉12/18投票　 11/8重新登記

▲▼嘉義市長候選人黃紹聰染疫猝死。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長候選人黃紹聰猝死，中選會宣布選舉延期到12月18日。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陳家祥／台北報導

嘉義市長選舉因候選人黃紹聰昨逝世，中選會依《公職人員選舉罷免法》第30條規定，公告停止嘉義市長選舉，另訂時間重行。根據規劃，重行選舉投票日期為12月18日。

中選會指出，嘉義市第11屆市長選舉，因候選人黃紹聰於111年11月2日死亡，依公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉，該會已依上開法律規定，於當日發布公告停止嘉義市第11屆市長選舉。

中選會表示，考量本屆地方公職人員任期至111年12月25日止，為保障選舉人投票權之行使，並使候選人有參選準備時間，同時考量候選人申請登記、候選人資格審查、政黨及候選人推薦投開票所監察員、候選人姓名號次抽籤、選舉公報編印等選務籌辦工作所需時間，加諸嘉義市選舉委員會建議12月18日辦理投票為允，爰決議嘉義市第11屆市長重行選舉定於111年12月18日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

中選會也宣布，預計11月8日至11月12日 受理候選人登記之申請；11月25日前審定候選人名單，並通知抽籤；11月29日候選人抽籤決定號次，12月7日公告候選人名單，12月8日至12月17日辦理公辦政見發表會，12月14日前公告選舉人人數。

嘉義市長候選人黃紹聰（72歲，無黨籍）日前確診染疫後康復，2日早上突傳身體不適，緊急送醫後宣告不治猝逝。黃紹聰競選總部總幹事鄭凱升表示，黃紹聰解隔離後身體比較虛弱，之前外出參加行程，回來後曾表達「身體比較難過一點」，沒想到竟猝逝。

根據《公職人員選舉罷免法》第30條規定，區域立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉候選人，於登記截止後到選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。

若是其他公職人員選舉候選人登記截止後至選舉投票日前，因候選人死亡，導致該選舉區的候選人數未超過或不足該選舉區應選出的名額時，應即公告停止選舉，並定期重行選舉。

由於市長選舉有候選人死亡而暫停，嘉義市長候選人包括1號的國民黨候選人黃敏惠、2號的無黨籍候選人蔡松益、第4號無黨籍候選人陳泰山、5號無黨籍候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、6號民進黨籍候選人李俊俋等，5人都受到影響。

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