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ET民調／鄭運鵬「鐵票」90.1%居冠！　鄭寶清23.4％支持者改投張善政

▲▼賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

桃園市長選舉倒數23天，《ETtoday東森新聞雲》3日公布最新民調，國民黨張善政支持度43.6%，民進黨鄭運鵬支持度33.6%，無黨籍鄭寶清支持度5.7%，民眾黨賴香伶支持度3.8%，由張善政小幅領先。針對「如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人」一題，鄭運鵬支持者中有高達90.1%一定會投給他、張善政81.2%、賴香伶76.1%、鄭寶清53.4%。其中值得注意的是，鄭寶清有23.4％的支持者會改投張善政，「藍綠」對決意味濃厚。

《ETtoday東森新聞雲》今日發布「2022桃園市長選情調查」民調，結果顯示，張善政支持度43.6%，鄭運鵬支持度33.6%，鄭寶清支持度5.7%，賴香伶支持度3.8%，前兩名的張善政與鄭運鵬支持度差距10.0%，由張善政小幅領先。

▲▼《ETtoday民調雲》發布桃園市長最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲《ETtoday民調雲》發布桃園市長最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供，點圖放大，下同）

相較前次調查（2022年8月），張善政與鄭運鵬的支持度各增加6.8%及5.1%，兩人支持度差距由前次8.3%略增為本次10.0%；而鄭寶清與賴香伶則因選舉投票日將至，藍綠兩大陣營支持者票源逐漸歸隊，兩人支持度均下滑。

▲▼《ETtoday民調雲》發布桃園市長最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

針對「如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人」一題，鄭運鵬支持者中高達90.1%表示不會改變，一定會投給他；張善政支持者也有81.2%表示不會改變；賴香伶則有76.1%不會改變，7.4%改投鄭運鵬，4.4%改投鄭寶清，2.9%改投張善政；鄭寶清僅有53.4%不會改變，23.4%改投張善政，6.0%改投賴香伶，5.3%改投鄭運鵬，另12.0%未表態。從上述數據中可發現，鄭寶清票源不排除向張善政流動，造成「藍綠」對決趨勢。

▲▼《ETtoday民調雲》發布桃園市長最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年10月28日至10月31日進行，以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為桃園市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」。調查共發出35,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,100份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.95%。

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