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華醫大西式麵包甜點訓練班結訓　學員合力製作愛心餐盒關懷獨老

▲中華醫大餐旅系西式麵包甜點訓練班結訓，學員將成果化身公益製作50盒餐贈送仁德區獨居老人，由區公所代理主秘黃柏漳（左五）代表接受，台南市勞工局局長王鑫基參觀學員製作的各式麵包、西點等成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大餐旅系西式麵包甜點訓練班結訓，學員將成果化身公益製作50盒餐贈送仁德區獨居老人，由區公所代理主秘黃柏漳（左五）代表接受，台南市勞工局局長王鑫基參觀學員製作的各式麵包、西點等成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學開辦的失業者職業訓練西式麵包甜點訓練班，7日舉行結訓暨成果展，19位學員以「用在地、做公益」作為成果展主題，合力製作50份烘焙餐盒捐贈仁德區的獨居老人，為結訓成果展增添溫馨。

這次參與培訓的西式麵包甜點訓練班學員共有19人，年齡涵蓋老中青世代，感念台南市勞工局職訓就服中心和中華醫大合力為失業者進培訓，讓他們學會西式麵包甜點製作與烘焙技能，在職涯發展開創新的契機，特地發揮所學專長合力製作50盒麵包和甜點餐盒，利用結訓成果展把感謝化為公益行善，親自將餐盒送給仁德區的獨居老人，由仁德區公所代理主任秘書黃柏漳代表接受。黃代理主秘對學員的愛心送暖表達感謝，並應允會將學員的善心送到每位獨居長輩的手中，讓長者感受這份溫情。

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結訓成果展於上午11時30分舉行，19位學員全員到齊，臺南市政府勞工局局長王鑫基、職訓就服中心主任梁偉玲、中華醫大餐旅系系主任林士民及多位參與授課的老師都到場為學員祝福，並見證學員的學習成果。

▲中華醫大餐旅系西式麵包甜點訓練班結訓，學員將成果化身公益製作50盒餐贈送仁德區獨居老人，由區公所代理主秘黃柏漳（左五）代表接受，台南市勞工局局長王鑫基參觀學員製作的各式麵包、西點等成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基對學員努力不懈、終於完成結訓的毅力讚譽有加，並表示學員製作的各式麵包西點、甜品，一點也不輸給專業的店家，相信結訓後無論自行創業或就業，一定都能為自己的職涯開出一條新路。

培訓計畫主持人餐旅系陳南吟副教授表示，西式麵包甜點訓練班總共規劃了360小時的培訓課程，除了邀請餐旅系的專業老師授課外，也延攬校外業界師資指導學員術科實作，課程內容涵蓋麵包、蛋糕、餅乾及健康在地烘焙產品製作，此外，也讓學員學習伴手禮禮盒設計，讓學員不只學會做西點，也兼具將西點拓展為伴手禮實務操作。

值得一提的是，順應近年來米穀粉應用於烘焙產品的發展趨勢，這次培訓課程在實作方面，選用米穀粉融入烘焙產品，並選用在地當令農產品，例如凮梨、芒果、芝麻、龍眼、蜂蜜等作為素材進行產品研發製作，期能達到縮短產地到消費者口中的距離，讓消費者吃到最新鮮的食材、幫在地農特產行銷的目標。

▲中華醫大餐旅系西式麵包甜點訓練班結訓，學員將成果化身公益製作50盒餐贈送仁德區獨居老人，由區公所代理主秘黃柏漳（左五）代表接受，台南市勞工局局長王鑫基參觀學員製作的各式麵包、西點等成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）
19位學員歡喜結業，看到親手製作的各式麵包、甜點、餅乾、蛋糕，個個感到成就感十足，而餐旅系也預計明年3月輔導學員參加烘焙食品丙級麵包考照，協助學員儲備就業與創業的基礎能量。此外，受訓期間更積極安排多間廠商到校進行徵才說明及就業媒合，有部份學員結訓前已被廠商錄取，結訓後將立即前往就業，發揮所長。

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