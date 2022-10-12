矯正署企業誠信廉政論壇　自主監外公私合作創造三贏

▲矯正署「111年企業誠信廉政論壇」。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署今日舉行「111年企業誠信廉政論壇」，邀集各矯正機關與二十多間民間廠商參與。部長蔡清祥致詞時感佩企業界本於公益與關懷，願意提供職缺接納受刑人，有效協助受刑人出監後順利復歸社會；他也期望，未來能有更多受刑人能因此更順利復歸社會。

本次論壇乃矯正署本於「自主監外、公私合作、創造三贏」的理念，公私協力形塑「公益廉能、企業有誠、復歸更生」之優質自主監外作業文化，共計有27家廠商及37所矯正機關共同參與。論壇中透過「企業誠信治理經驗」及「自主監外作業成效」二大議題探討矯正機關與企業廠商的合作現況與成果。

蔡清祥特別舉出他上任後，指示矯正署推動的「自主監外作業」，迄今已核定5,000餘人可參與監外作業，有166家廠商參與，在109年底則達成1,200人同時在外作業的目標，並有200餘名受刑人出監後獲得合作廠商之接納而繼續留任。因此他才會特別感謝企業界對這項政策的支持，也希望能有更多受刑人，因此順利復歸社會。

▼法務部長蔡清祥於「111年企業誠信廉政論壇」致詞。（圖／矯正署提供）

至於企業界參與部分，梧濟工業股份有限公司董事長張和明分享公司經營理念，師承父親，本於誠信、創新、團隊精神，從政府、社會、環境、客戶、員工等五方面踐行企業誠信，以善盡企業之社會責任。世紀離岸風電設備股份有限公司副董事長陳國進則表示，藉由高專業技術的工作項目合作，協助受刑人謀得一技之長，取得相關證照，提高受刑人出監求職的就業優勢。

與會的學者中，中央警察大學犯罪防治學系教授兼系主任賴擁連肯定監外作業制度的推行，同時建議廠商可持續產業升級、技術加值，以增加受刑人專業職能，提供受刑人工作機會，出監後有穩定之收入，期能大幅降低再犯率。廉政署副署長沈鳳樑表示，在公私合作中，將持續鼓勵企業融入公開透明、社會參與的內涵，提供服務，以深化企業與機關之交流。

另外矯正署科長詹國裕及更生保護會執行長許瑜庭皆表示，透過監外作業的中間性處遇，使受刑人於出監前提早接觸職場生活，在出監後得以兼顧家庭與工作經濟，更能實質的協助受刑人復歸社會。