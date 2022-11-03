大陸持續拚清零　多地宣佈：常態化核酸檢測改「自費」

▲大陸多地宣佈11月起核酸檢測要收費了。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸執行動態清零方針，力推常態化核酸檢測，財源來自地方政府。貴陽市官方宣佈，2022年11月1日起，除部分風險人員可進行免費核酸檢測外，其他群眾需按照「願檢盡檢」原則，進行自費檢測。此外，不只是貴陽，大陸越來越多的城市和地區正在加入常態化核酸檢測自費的隊列。

據《第一財經》報導，最近網上熱傳的湖南省岳陽市經濟技術開發區對區內常態化核酸採樣實行收費，岳陽市的12345熱線工作人員也對此予以證實，並表示不僅僅是經開區，岳陽樓區的常態化核酸採樣也實行收費，收費標準為混管4元/（人民幣，約新台幣17元）次。

據不完全統計，包括貴州省貴陽市、畢節市下屬的織金縣，湖南省岳陽市部分區域、四川宜賓下屬多個縣區、甘肅隴南和酒泉下屬的部分縣區以及廣東惠州市下屬部分區鎮等在內的多個城市和縣區都於近期對常態化核酸檢測的收費政策進行調整，除了特定人群和特定情況外，其他居民進行核酸檢測均需自費。

由於前往一些公共場所和搭乘公共交通時需要一定天數的核酸陰性證明和健康碼綠碼，居民不得不通過核酸檢測以保證出行順利。

10月31日晚間，貴陽市發布通告，宣布11月1日起，開展常態化核酸檢測工作。通告中列出了一些風險人群的檢測要求，除這些人群可免費檢測外，其他群眾按照「願檢盡檢」的原則，根據本人工作、生活中對核酸檢測結果的需求，自行前往各類核酸採樣點自費檢測。省外人員前往貴陽後，除「落地檢」和後續在風險人員定點機構採樣可免費外，如果就近選擇便民採樣點也需要自費進行檢測。

按照這則通告，城市的一些重點場所機構均有核酸檢測陰性證明的要求，如須持72小時內核酸檢測陰性證明進出酒吧、網吧、影劇院、歌舞廳、KTV、棋牌室、洗浴中心、劇本殺、密室逃脫、遊戲廳等室內密閉場所以及賓館酒店、民宿、景區景點；貴州健康碼有「三天三檢」標記的人員禁止進入室內密閉場所；到發熱門診就診和住院的患者須持24小時內核酸陰性證明。

在貴州，不僅僅是貴陽，畢節市下屬的織金縣也下發通告，稱從11月1日開始恢復核酸檢測收費。通知明確，收費人員有如下四類：美容美髮、KTV、酒吧、養老機構、監管場所、景區景點、藥店；來（返）織人員中進行「三天兩檢」的人員；願檢盡檢人員；其他人員。

除了貴州，四川、甘肅和廣東等地也於近日宣布對常態化核酸檢測進行收費。在四川，宜賓的南溪區、翠屏區、敘州區、三江新區、高縣、屏山縣和長寧縣也於近日先後發布通告宣布核酸檢測收費，收費標準為單人單檢每人次16元（人民幣，下同），混檢每人次3.5元。

更早一些，甘肅隴南下屬的徽縣於9月5日宣布恢復核酸檢測收費，同為隴南下屬的文縣、成縣和酒泉下屬的金塔縣也都先後於10月底發布通告，宣布恢復常態化核酸檢測收費，收費標準單人單檢16元/人次，多人混檢4元/人次。

9月底開始，廣東省惠州市惠陽區新圩鎮等部分區鎮也陸續發布通告，宣布恢復願檢盡檢人員核酸收費。