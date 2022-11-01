再次踏上日本！他旅行1周驚「疫情後變很多」　曝6觀察心得

▲再次踏上日本，原PO覺得改變很多。（圖／Kovacs Lin授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

國境解封、確診隔離改為「0+7」後，不少人馬上訂機票，一解海外旅遊的渴望。就有網友安排了一周的日本行，日前從東京返台後，忍不住寫下好幾點觀察，分享再次踏上日本土地的心得，直呼「發現日本跟疫情前比較起來，改變真的很多」，引發其他人熱論。

Kovacs Lin在「日本自助旅遊中毒者 社團版」表示，他10/29從東京返台，這是他自2020年2月後首次踏上日本的土地，接著列出6點在日本的觀察心得，「在這一周的日本旅行中，發現日本跟疫情前比較起來，改變真的很多。」

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1.限塑政策嚴格執行。原PO表示，現在日本的限塑政策實行得比台灣還徹底，不僅大賣場、超市的塑膠袋都是要付費的，連風景區的小店都不提供塑膠袋，「所以建議去日本最好自己準備提袋。」

2.匯率史上最低。他透露自己曾在1997年經歷過0.25的匯率，現在0.22或0.21是未曾經歷過的，「所以日本物價竟比台灣還低，比如一杯星巴克台幣100（元）；駅前商務酒店Twin一晚含早餐不到2000台幣；日高屋二人點了拉麵、餃子、炒野菜、炒飯等台幣360（元）；一套西裝台幣2200（元）。」

▲這樣一餐換算台幣只要360元。（圖／Kovacs Lin授權使用）

3.國民酒精消毒、體溫量測自省能力高。Kovacs Lin說他到日本後，發現到處都是腳踏型酒精噴霧，餐廳每桌還都放有酒精瓶。

4.人跟人的接觸減少。他指出在日本吃飯時，很多都是螢幕點餐，沒有服務人員蹲在旁邊點餐；到櫃台付錢時，沒有店員結帳也是常態，很多變現金自動收款或信用卡自刷。

▲原PO發現，很多地方都採自助結帳。（圖／Kovacs Lin授權使用）

5.酒店check in或check out都是自助。原PO提及，為了減少人員接觸，現在連行李寄放都是DIY。

▲酒店行李寄放也要自己來。（圖／Kovacs Lin授權使用）

6.口罩基本上沒有人會不戴。他發現，即使在戶外，很多日本人也都會戴著口罩了，不過也強調是「基本上」，當然還是有人不戴。

另外，Kovacs Lin也在留言處補充2點，「聽說My SOS要取消。但我23（10/23）去的時候還是需要」、「免稅單不再印出釘在護照出境繳回，現在改出境掃描護照算完成。」他也告訴《ETtoday新聞雲》，「現在JR為了減少人跟人接觸，傳統的JR pass改成可通行票券。也就是說過票閘只要塞進去票券即可，不用人工站務員驗票」，至於東日本的pass券，都可以透過機台掃護照購買，不用再人工排隊。

貼文吸引不少人留言討論，「有些餐廳也開始使用機器人送餐服務了」、「Uniqlo買起來就很有感，本來就有的價差，再加上匯差與退稅，可以大肆購買」、「可惜，少了第4、第5點就不像日本了，疫情改變了世界」、「心得非常有幫助，謝謝」、「正在大阪中，點餐一半一半，很多還是在桌邊點餐；酒精跟台灣一樣出入口有，沒有每桌都有；口罩大部分人都戴。」