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鄭州發出第9封給市民的家書　2年前首封家書籲「沒有哪個寒冬不可逾越」

▲鄭州,疫情,核酸檢測車,超市。（圖／CFP）

▲鄭州市民核酸採檢。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

鄭州受新一輪新冠變種病毒疫情影響，部分地區採取靜默管制，包括富士康在內的部分企業也因閉環生產出現營運狀況。對此，鄭州官方平台《鄭州發布》今（1）日發出《致千萬市民的第九封家書》向民眾喊話，呼籲民眾面對疫情不可躺平，文末還特別強調，「每一個你，始終是我們砥礪前行的動力！」

▲鄭州,疫情,核酸檢測車,超市。（圖／CFP）

▲鄭州宣布在2022年11月1日恢復正常生活秩序。（圖／CFP）

《鄭州發布》刊出的第九封家書指，我們又以這樣的方式和你見面了。我們知道，這個不同尋常的十月，這場1300萬鄭州人民同仇敵愾的「戰疫」，這段同甘苦共命運的酸甜苦辣的經歷，注定寫入我們每個鄭州人的記憶。

第九封家書提到，面對疫情，躺平不可取、躺贏不可能。我們將始終堅持「以人民為中心」，以責任和愛心築起守護你的銅牆鐵壁。我們有信心、有能力、有辦法、有措施，全力維護你和家人的生命安全和身體健康。

第九封家書強調，父老鄉親們，這個十月，我知道，每一個你都不容易。但要相信，我們一起扛過的困難，終將幻化為屬於我們更為美好的明天。每一個你，始終是我們砥礪前行的動力！請相信，鄭州永遠是你的家！

▲鄭州,疫情,核酸檢測車,超市。（圖／CFP）

▲鄭州街頭「隨招隨停」的核酸檢測車。（圖／CFP）

據了解，鄭州官方曾在2020年春節過後，時刊出致千萬市民的第一封家書，當時曾提到，或許您整個春節都不曾離開過鄭州，那麼謝謝您，讓我們一起堅守下去....此時此刻，或許疫情推遲了您返回鄭州的時間，也請您在異鄉保重身體....我們相信，也請您相信，沒有哪個寒冬不可逾越，沒有哪個春天不會來臨。待到陰霾消散、繁花似錦的時候，我們，在鄭州等您。

在今（2022）年春節過後，鄭州官方則是刊出第七封家書，由於當時鄭州再次出現疫情，使得民眾在封控期間生活不易。對此，第七封家書內容提到，沒有誰比凜冬中的人更期盼春天，也沒有誰比歷經凜冬考驗的人更能接得住春天。我們始終堅信，從困難中走出的你，更不懼艱難。

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