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大陸 大陸焦點 特派現場

整體經濟面臨挑戰和下行趨勢　陸央行行長易綱：延續恢復發展態勢

▲▼中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

▲大陸央行、中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）行長易綱今（2）日在「國際金融領袖投資峰會」上與香港金融管理局總裁余偉文訪談，分析大陸經濟形勢、人民幣匯率市場及房地產市場等趨勢和運行狀況。易綱認為，中國經濟儘管面臨一些挑戰和下行壓力，但總體延續恢復發展態勢。

▲▼人民幣。（圖／路透）

▲人民幣匯率將在合理均衡區間維持穩定。（圖／路透）

易綱指出，中國大陸在三季度GDP同比增長3.9%，增速較二季度上升3.5個百分點，充分顯示中國經濟的韌性，就業形勢穩定，9月份調查失業率5.5%，「得益於糧食豐收、煤炭和電力供應穩定，通脹保持在較低水平，9月CPI同比增長2.8%，PPI同比增長0.9%。」

在全球經濟市場受疫情影響下，易綱則認為，「中國經濟的潛在增長率將保持在合理區間。」易綱表示，大陸擁有超大規模市場，城鎮化率仍有較大提升空間，中等收入階層消費需求穩步增長，此外，大陸還擁有全球最大的工程師和技工團隊，已建成門類齊全的現代工業體系和高質量的基礎設施網路，再加上科技創新蓬勃發展，供給側結構性改革不斷深化，將持續增強經濟增長動能。

至於人民幣匯率波動情況，易綱指出，人民幣對美元有所貶值，但對其他主要貨幣有所升值，「未來將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，人民幣匯率將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定，人民幣幣值和購買力將保持穩定。」

談及大陸房地產市場發展情況時，易綱強調，人民銀行積極支持房地產行業健康發展，降低個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付，支持剛性和改善性住房需求，「房地產銷售和貸款投放近期已有邊際改善，隨著中國城鎮化進程不斷推進，相信房地產市場能保持平穩健康發展。」
 

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中國大陸央行人民銀行易綱經濟房地產

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