國民黨籲中選會如期舉行嘉義市長選舉　綠營：照相關程序走

▲嘉義市候選人黃紹聰猝逝。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

2022九合一大選嘉義市長候選人黃紹聰（72歲，無黨籍）2日傳出猝逝消息，中選會宣布，依規定停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期待審議後決定，而國民黨團3日召開記者會要求中選會如期辦理，勿圖利特定陣營，對於媒體追問此事，民進黨團則回應，一切應照相關程序辦理。

黃紹聰2日清晨猝逝。中央選舉委員會2日下午宣布，依公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，候選人登記截止後至選舉投票日前死亡，得公告停止選舉並定期重行選舉，因此公告停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期待審議後決定。

而中止選舉是因縣市長選舉並未有第二名遞補制度，為避免選民把票投給事實上無法當選者，終止選舉以避免行政成本被浪費在無效的選舉中。

對此，國民黨團3日召開記者會呼籲，中選會應基於社會成本考量，維持原訂日期11月26日，不要因特定政治考量延期選舉。

對此，立委羅致政表示，就照程序來走，如果要重新登記、公告，不能保證是否有新的參選人要登記，他的權益也應該得到確保，就照著法律程序走完。

羅致政指出，技術面上選委會也要評估，不能假定只有原有人選，如果有任何人要登記，也要確保其權益，照相關規定走完。