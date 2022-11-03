陳時中稱「高端可自行公開價格」　蔣萬安「說謊」：在隱匿什麼？

▲蔣萬安出席教育後援會授證大會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

高端日前公布疫苗購格，民進黨台北市長候選人陳時中稱高端疫苗採購合約，是限制買方公布，不是高端不能自己公布，卻被發現高端去年5月的重訊提及採購機關要求不公開合約。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安指出，重訊內容說的很清楚，合約公布與否權利是在衛福部手上，衛福部現在當然可以公布疫苗合約，為什麼不公開？在隱匿什麼？

陳時中昨日表示，高端採購合約是對買方的要求，對廠商來講沒有限制。衛福部長薛瑞元也說，高端做任何決策不需要指揮中心同意，高端有本來就有對外揭露秘密資訊的權利。但國民黨文傳會副主委黃子哲指出，去年高端5月發出的重訊，明明寫著「依『採購機關』要求，合約其他細節不予公開。」也就是說，要求不公布合約細節的是衛福部疾管署，不是高端公司，顯然打臉陳時中所謂合約是對買方要求的說辭。

蔣萬安今（3）日出席教育後援會授證大會，會前接受媒體訪問此事，他提到，其實高端重訊內容說的清楚，他們依據疫苗採購單位的要求，其他合約的內容不公開，所以當陳時中跟王必勝說高端他可以有權利自行公開根本是說謊。

蔣萬安回顧，10月27日薛、王去密會陳時中，10月30日高端就公佈價格，王必勝還說價格正確，11月1日薛就說高端可以自行公布，而且公布前有跟指揮中心報告，但是高端重訊內容說清楚，合約公布與否權利是在衛福部手上 ，衛福部現在當然可以公布疫苗合約，為什麼不公開？在隱匿什麼？

