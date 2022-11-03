鄭運鵬危險了？　最新民調：51.1％桃園市民贊成「政黨輪替」

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉倒數23天，台灣民意基金會3日上午公布即時民調，針對「民進黨在桃園市執政已經8年，應該換人換黨做做看」提問，高達5成1的選民贊成這種說法，僅3成民眾表達反對。基金會董事長游盈隆指出，這是否意味過半數選民已經有迎接國民黨重返執政的心理傾向，或者類似1998年台北經驗的重現，值得觀察。

▲台灣民意基金會發表即時民調，「2022桃園市長選舉與政黨輪替可能性」。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

台灣民意基金會今天上午發布「2022桃園市長選舉與政黨輪替可能性」最新民調，對於是否贊成政黨輪替，非常贊成比例為27.5%、還算贊成23.6%、16.6%不太贊成、13.8%一點也不贊成、12.1%沒意見、6.4%不知道、拒答。

游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要且微妙的訊息，那就是，當近7成桃園選民肯定現任市長鄭文燦的施政表現時，卻有過半數桃園選民樂見政黨輪替的出現。此外，從政黨支持傾向看，不同政黨支持者對這次選舉是否應政黨輪替，有非常明顯的態度差異，具體地講，民進黨支持者1成3贊成，7成6反對；國民黨支持者8成6贊成，5.6%反對；民眾黨支持者7成9贊成，8.2%反對；時代力量支持者3成4贊成，4成5反對；台灣基進支持者1成4贊成，7成6反對；中性選民4成5贊成，2成2反對。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析。求真民意調查股份有限公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年10月29日至30日兩天，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framesampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話758人，手機323人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。