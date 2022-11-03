「高端戰士」拍片自責害陳時中被罵　蔣萬安批：惡意的政治操作

▲蔣萬安出席教育後援會授證大會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部公布2部宣傳影片，其中2名「高端戰士」替高端背書，他們指出，因為有藥物過敏，無法施打mRNA疫苗，在醫生建議下施打次蛋白疫苗，但難過自己害陳時中被罵。國民黨台北市長候選人蔣萬安指出，把壓力轉嫁到對疫苗過敏的民眾，這是非常惡意的政治操作，也是對於台灣民眾善意的軟塗深掘。

在陳時中公布的「我們只是要一種選擇」影片中，兩位施打高端疫苗的「高端戰士」，因為有藥物過敏，無法施打mRNA疫苗，在醫生建議下施打次蛋白疫苗，「為什麼我找到了我自己適合的疫苗，為什麼還要被人家講得好像很不堪？」這兩位支持者還說，「我覺得他（陳時中）是因為我們才被罵的」，並指有這麼多疫苗讓人們選擇是很好的事情，陳時中做的沒有錯，因為他沒有忘掉這群少數人。

蔣萬安今（3）日出席教育後援會授證大會，會前接受媒體訪問此事，他提到，把壓力轉嫁到對疫苗過敏的民眾，他覺得這是非常惡意的政治操作，也是對於台灣民眾善意的軟土深掘。

蔣萬安說，國家的疫苗政策，牽涉到公共利益、公共衛生，是非常專業科學的問題，但他們不去秉持著專業科學，而是要人民來體諒，難怪防疫政策、疫苗政策一塌糊塗。

