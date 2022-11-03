死亡2天才被發現！女老師上網課「被活活氣死」　音檔曝光惹眾怒

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名網友近日在微博發文控訴，自己的母親姓劉，是河南省新鄭市第三中學的一名歷史教師，近日上課時遭遇網暴，期間不時有人大聲播放音樂干擾秩序進行辱罵，最後導致母親突發心梗猝死家中。2日，當地教育局證實事件，並稱警方已介入調查。

據《紅星新聞》報導，離世老師在新鄭三中任教歷史，女兒2日凌晨發文稱，母親今年46歲已從教20多年，此前體檢時未發現有心臟類疾病，新鄭三中自10月中旬開始直播上網課，「正是這個時候，逼死我媽媽的網路暴力（又稱網路霸凌）已經開始了。」

微博文章內容顯示，在10月28日晚的直播課堂上，有多人前後通過語音辱罵、共享螢幕干擾、課件投屏等惡劣手段，擾亂直播課堂秩序，且不顧劉老師的再三勸阻，最終使得她情緒激動落淚，退出了直播課堂。課程結束後，學生們以為老師「生氣了」、「失蹤了」 。10月30日，物業和校方人員來到家中後發現，劉老師已無呼吸，最後病歷上登記為「猝死」 。

▲河南教師線上授課後猝死。（圖／翻攝自微博）

女兒公開的網課影片顯示，母親講課期間突然出現一段音樂，還出現一段文字顯示，「你瞅啥？我是夢淚。感謝發來的會議號。都給我低調點。」劉老師隨後詢問是誰，但音樂和文字仍持續了1分鐘。

另一段3分鐘的網課影片顯示，名為「雞你太美」及「終極獵手夢淚」的二人不斷反覆加入網課，並大聲播放音樂以及對老師進行粗魯謾罵，「我X你媽」、「你個傻X老師」。期間一名學生對二人進行制止同樣遭到攻擊，二人最後還互稱「同行」。

據悉，開麥製造噪音、辱罵學生教師、播放影片音樂等干擾直播課程秩序的行為，被稱為「網課爆破」 。這種「網課爆破」行動，都會由知情人先洩露網課時間和會議號，隨後會有專門的「組織者」下達「爆破令」 ，在固定的時間集合行動，阻止或擾亂正常的教學秩序。

有劉老師曾教過的學生對此表示，非常痛心，「上高三的時候劉老師教我歷史，她真的很好很溫柔，對學生也很負責，同學們對她的評價也很好。」

▲老師女兒控訴，媽媽在課上遭網路霸凌。（圖／翻攝自微博）

對於事件，新鄭市教育局工作人員表示屬實，目前警方已經介入，市教育局領導正在討論方案，其餘細節尚不清楚。另外，負責處理此事的負責人指，劉某某猝死和遭遇網路霸凌是否有關暫無法確定，但駭客入侵網課直播間施暴涉嫌刑事犯罪。

事件一時登上微博熱搜榜首，網友氣憤留言，「一生奉獻給教育事業，沒想到以這樣的方式離開人世」、「未成年人保護法改改吧，把施暴的未成年人剔出保護範圍」、「未成年人保護法就是這麼保護這些東西的嗎」、「多次擾亂課堂，看樣子就是學生故意洩露的了，還專門找的人來擾亂課堂，嚴懲這個學生，不要因為是未成年人就放過他」。

報導稱，不少網課課堂都曾出現被陌生人突然入侵的情況，入侵者干擾課堂做出製造噪音、辱罵學生教師、放哀樂、說葷段子、散發淫穢色情影片等過分舉動。