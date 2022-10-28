音樂女師暴走！走廊追打男童+抓頭撞牆　檢起訴建請加重其刑

▲北市內湖某國小李姓音樂女老師，認林姓男童上課干擾秩序，竟追打學生釀傷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區某國小李姓音樂女老師，上課期間，認林姓學童干擾上課秩序且無故離開教室，竟從教室內追打林童、以指甲掐手臂，甚至推頭撞牆，林童母親知道後怒報案提告，士林地檢署處分不起訴，林母不服聲請再議成功，高檢署將全案發回續行偵查，士林地檢署近日偵結，依傷害罪嫌起訴李女，建請法院依兒少法加重其刑。

起訴指出，李師去年4月擔任六年級音樂老師時，上課期間，認13歲林姓學童干擾上課秩序，想寫聯絡簿請林的家長多多關懷，李師另寫紙條請班上另位學童將林童的聯絡簿帶到導師室，林童因為想確認紙條是否有記載他的座號，隨後追上另位同學離開教室，豈料李師當場暴怒，快步追出教室外。

李師追出後，直接在走廊上演全武行，徒手攻擊林童，用指甲掐住其雙手手臂，並推頭部撞牆及捶打腰部，導致林童受有胸部、左手腕、右小腿、腹部多處挫傷及頭部挫傷，林童母親知道後怒提告。

偵查時，李師稱「我是被林童攻擊」因此才出手反擊，但檢方勘查案發當天李女驗傷報告，發現她並無明顯外傷；反觀林童身高僅159公分、體重36公斤，且證據指出，李師曾在案發後在教室內向林童道歉。

檢方根據醫院診斷證明、校內會議紀錄、調查報告等，依傷害罪提起公訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑。