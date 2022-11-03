　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南永康民宅內藏千萬地下簽賭站　南警強力取締送辦

▲台南市警永康分局破獲大型地下簽賭案，緝獲2名主嫌，查扣相關簽賭證物，依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局破獲大型地下簽賭案，緝獲2名主嫌，查扣相關簽賭證物，依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局據報，有大型簽賭站分別隱身轄內，經派員埋伏跟監多日，見時機成熟，持搜索票兵分二路查緝，分別於2處地點搜索現場查獲62歲林姓男子及65歲謝姓男子2人，查扣傳真機、筆電、手機、對帳單、記帳本、六合彩、大樂透及今彩539等各類簽注單1批等證物，全案依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警永康分局破獲大型地下簽賭案，緝獲2名主嫌，查扣相關簽賭證物，依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，鑑於地下簽賭組頭可能利用選舉賭盤，意圖於競選最後階段影響選情並獲取暴利，為淨化選前治安，永康分局自2022年起，積極查緝各類賭博案件，於查獲地下簽賭站時，深入比對所查扣之證物並對電腦主機進行數位採證，有無涉及經營選舉賭盤情事，並側面掌握選舉賭盤可能開始運作之時間點，遏止為從選舉賭盤獲得巨利而以不當手段影響選舉結果情形發生。

▲台南市警永康分局破獲大型地下簽賭案，緝獲2名主嫌，查扣相關簽賭證物，依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警方日前接獲線報，有大型簽賭站分別隱身在轄區內，經派員埋伏跟監多日，發現該2址平時大門深鎖，也裝有監視器、每逢開獎日傍晚即有人進出且頂樓總是燈火通明，查證確實為地下簽賭站所在地；於1日晚上見時機成熟，持台南地院核發搜索票，兵分二路前往查緝，分別於2處搜索現場查獲林姓及謝姓主嫌，並查扣傳真機2台、筆記型電腦1台、手機2支、對帳單1批、記帳本2本、計算機1台、六合彩、大樂透及今彩539等各類簽注單1批等證物，簽注金額高達5千萬元，警詢後，分別將林、謝2人依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警永康分局破獲大型地下簽賭案，緝獲2名主嫌，查扣相關簽賭證物，依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局平時掃蕩各類賭博案外，亦積極配合上級發布查緝賭博專案行動，自2022年9月迄今，查獲各類賭博案件共計18件20人，其中一般賭博案件2件3人、網路簽賭11件11人、六合彩簽賭案5件6人，其中六合彩地下簽賭投注金額總計達新台幣7900多萬。

▲台南市警永康分局破獲大型地下簽賭案，緝獲2名主嫌，查扣相關簽賭證物，依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示，剷除選舉賭盤，以維護公平、公正、公開之選舉結果，是當前最重點的工作，永康分局絕不容許任何暴力或賭盤方式企圖改變選舉結果，並將以雷霆手段掃除各項以妨害公平選舉不法行為，也呼籲不法之徒切勿以身試法，以維護本次選舉順利舉行。

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
LINE悄「解鎖新功能」！　1大痛點解決了
男星家暴被拍想洗白！　要妻「刪片裝和樂」…軟爛對話曝
快訊／陸軍269旅20歲二兵臉色慘白！　送醫不治
整路都在塞！汐止人崩潰「有史以來第一次」　國道慘變停車場
高雄「怪霧籠罩」照片驚呆！　當地人狂咳：朔膠味超重
滴妹「渾圓半球被突襲」畫面曝光！　釣出阿滴：在摸哪裡
高虹安爆男友詐助理費　他揪出聲明「這9字」違法
哭了！國1走山替代道路全癱　塞車小時起跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

資源回收物妨礙救災逃生　南消呼籲平時應做好預防住宅火災

台南未受IKEA青睞網友集體崩潰　陳怡珍籲經發局加倍努力

下班返家發現愛犬及現金遭竊　南警追查前女友涉案送辦

「享受同樣的自由」環球科大學生伴身障者遊雲嘉　圓夢尋寶之旅

台南永康民宅內藏千萬地下簽賭站　南警強力取締送辦

台東縣新增164冠診案例　加強版集中檢疫所39人

雲林第一座「Bi-Lai共融園區」　張麗善宣布將蓋這裡

駕駛人癲癇發作車停路中　台東警民合作即時救援

「台東好米收冬祭」首次跨域南迴　祈福祭典登場喜迎客家月

日本仙台市辦市集介紹台南文化美食　黃偉哲歡迎來台南旅遊

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

資源回收物妨礙救災逃生　南消呼籲平時應做好預防住宅火災

台南未受IKEA青睞網友集體崩潰　陳怡珍籲經發局加倍努力

下班返家發現愛犬及現金遭竊　南警追查前女友涉案送辦

「享受同樣的自由」環球科大學生伴身障者遊雲嘉　圓夢尋寶之旅

台南永康民宅內藏千萬地下簽賭站　南警強力取締送辦

台東縣新增164冠診案例　加強版集中檢疫所39人

雲林第一座「Bi-Lai共融園區」　張麗善宣布將蓋這裡

駕駛人癲癇發作車停路中　台東警民合作即時救援

「台東好米收冬祭」首次跨域南迴　祈福祭典登場喜迎客家月

日本仙台市辦市集介紹台南文化美食　黃偉哲歡迎來台南旅遊

股民安啦！國安基金還在場內　財長：2千億額度內操作

11／7起量體溫強制令取消　高鐵防疫不打折！「發燒客勸導別搭」

高虹安捲助理費爭議　綠黨團：質疑合理、應由她自己說明白

18歲男血濺餐酒館！2打1被「項鍊刀刺大腿」　負傷逃警所求救

「高虹安這齣戲劇情已超展開」　學者：勇敢和無恥一線之隔

鬼門關搶人！女子落水湖中待救　警手抓木板跳水救人...網讚神勇

資源回收物妨礙救災逃生　南消呼籲平時應做好預防住宅火災

德國門神諾伊爾自曝罹癌！　因皮膚癌動刀3次

LINE悄「解鎖新功能」　語音訊息最大痛點解決了

特斯拉關閉大陸首家旗艦店　傳出正在「調整策略」

行駛國道被高麗菜突襲 學長送幸福：多吃菜！

地方熱門新聞

台南永康民宅內藏地下簽賭站警送辦

《橘中秘》棋局搬上偏鄉透天厝外牆

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

下班返家發現愛犬及現金遭竊前女友送辦

台南未受IKEA青睞網友集體崩潰

批肉柴態度差　畫面卻吃到見底

駕駛人癲癇發作警民即時救援

安平開台天后宮前唐姓女會計侵占判刑

暖暖土石3度崩塌！巨響後泥水灌入民宅

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

雲林第一座「Bi-Lai共融園區」將蓋這裡

地震強襲台東都蘭！2女路邊相擁嚇慘

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

台東國際學伴交流　台日小學視訊相見歡

更多熱門

相關新聞

台南未受IKEA青睞網友集體崩潰

台南未受IKEA青睞網友集體崩潰

IKEA傳出確定進駐嘉義展店，已在人力銀行發布徵才訊息，讓在地民眾High翻，但是位於嘉義隔壁「六都」之一的台南卻崩潰了，敲碗IKEA許久卻始終無法如願。

快訊／台南要有YouBike了！調度專員薪水曝光

快訊／台南要有YouBike了！調度專員薪水曝光

台南市關廟區關廟交流道追撞車禍

台南市關廟區關廟交流道追撞車禍

「超胸」女先鋒！2023台南消防月曆只送不賣

「超胸」女先鋒！2023台南消防月曆只送不賣

日本仙台市辦市集介紹台南文化美食

日本仙台市辦市集介紹台南文化美食

關鍵字：

台南永康簽賭

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

大貓熊團團若過世遺體怎安排？

狄鶯家族聚會曝「混血婆婆」長相

保時捷「酒駕富商」妹妹是女星！　億元打造頂級SPA帝國

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

沒三高！竹科男血管90%阻塞　醫見「2日常習慣」搖頭了

TOYOTA Yaris台灣明年停產

快訊／聯準會宣布加息3碼　連續4次加息75個基點

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

大S帶具俊曄見恩師王偉忠！

更多

最夯影音

更多
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子
不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面