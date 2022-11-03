台南永康民宅內藏千萬地下簽賭站　南警強力取締送辦

▲台南市警永康分局破獲大型地下簽賭案，緝獲2名主嫌，查扣相關簽賭證物，依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局據報，有大型簽賭站分別隱身轄內，經派員埋伏跟監多日，見時機成熟，持搜索票兵分二路查緝，分別於2處地點搜索現場查獲62歲林姓男子及65歲謝姓男子2人，查扣傳真機、筆電、手機、對帳單、記帳本、六合彩、大樂透及今彩539等各類簽注單1批等證物，全案依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，鑑於地下簽賭組頭可能利用選舉賭盤，意圖於競選最後階段影響選情並獲取暴利，為淨化選前治安，永康分局自2022年起，積極查緝各類賭博案件，於查獲地下簽賭站時，深入比對所查扣之證物並對電腦主機進行數位採證，有無涉及經營選舉賭盤情事，並側面掌握選舉賭盤可能開始運作之時間點，遏止為從選舉賭盤獲得巨利而以不當手段影響選舉結果情形發生。

永康警方日前接獲線報，有大型簽賭站分別隱身在轄區內，經派員埋伏跟監多日，發現該2址平時大門深鎖，也裝有監視器、每逢開獎日傍晚即有人進出且頂樓總是燈火通明，查證確實為地下簽賭站所在地；於1日晚上見時機成熟，持台南地院核發搜索票，兵分二路前往查緝，分別於2處搜索現場查獲林姓及謝姓主嫌，並查扣傳真機2台、筆記型電腦1台、手機2支、對帳單1批、記帳本2本、計算機1台、六合彩、大樂透及今彩539等各類簽注單1批等證物，簽注金額高達5千萬元，警詢後，分別將林、謝2人依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

永康分局平時掃蕩各類賭博案外，亦積極配合上級發布查緝賭博專案行動，自2022年9月迄今，查獲各類賭博案件共計18件20人，其中一般賭博案件2件3人、網路簽賭11件11人、六合彩簽賭案5件6人，其中六合彩地下簽賭投注金額總計達新台幣7900多萬。

永康分局長甘炎民表示，剷除選舉賭盤，以維護公平、公正、公開之選舉結果，是當前最重點的工作，永康分局絕不容許任何暴力或賭盤方式企圖改變選舉結果，並將以雷霆手段掃除各項以妨害公平選舉不法行為，也呼籲不法之徒切勿以身試法，以維護本次選舉順利舉行。