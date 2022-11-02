快訊／台南要有YouBike了！調度專員薪水曝光

▲YouBike即將進駐台南。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全台各縣市陸續設置公共自行車，供民眾方便租借。日前高雄一名男子抱怨，無法從高雄騎YouBike到台南還車，因為台南的公共自行車租賃系統為T-Bike。沒想到，YouBike即將進入台南，並在人力網站上開始徵人。

有網友在PTT發文表示，2日發現Youbike在人力網站上刊登台南的職缺，六都中唯一沒有Youbike的台南市，終於要有Youbike進駐，「之後從嘉義市或高雄市騎Youbike到台南會有地方可以還車了！」

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▲YouBike微笑單車正在徵台南的調度專員 。（圖／翻攝104人力銀行）



根據人力網站上的應徵資訊，YouBike公司目前應徵調度駕駛及兼職、正職調度專員。薪水部分，正職月薪為2萬8200元至3萬3200元、大夜班正職為3萬2200元至3萬7200元，兼職的時薪則是168元至170元、168元至183元

網友看完紛紛留言，「在台南騎腳踏車準備給車撞死」、「捷運呢？只有Youbike是要騎死誰呀」、「還是沒有ikea」、「是不是籃子裡會有附糖果」、「總算要換掉tbike了」、「在台南的公園散步，也是要閃機車的XD」、「觀光客應該會最有感」。

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