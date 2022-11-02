不只猛男還有「超胸」女先鋒　噴火級2023台南消防月曆開送了

記者林悅／台南報導

台南市政府消防局2023年「先鋒救援」消防月曆及形象影片，延續去年從多方角度詮釋消防工作，月曆中除有消防員的肌肉展現，更超強「女先鋒」，搭配防災、防火及救護等標語，傳達防災知識，呈現專業面向。

▲台南市政府消防局2023年「先鋒救援」消防月曆中，除有消防員的肌肉展現，更超強「女先鋒」，搭配防災、防火及救護等標語，傳達防災知識，呈現專業面向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，2023消防月曆共印製1萬2份，只送不賣，請市民多多參與消防局於2023年初辦理的各項防火宣導活動，就有機會獲得。





市長黃偉哲表示，消防月曆及形象短片推出最主要的目的，在於利用多元且生動的宣導方式，進而宣達民眾正確的消防安全觀念，特別感謝議會及所有贊助單位的支持，促成火災預防業務的順利推廣。

黃偉哲說，2023年「先鋒救援」影片，以真實故事改編，光是預告片就吸引許多民眾觀看，並紛紛留言表達對消防弟兄的敬意，令人感動之外，也代表著此次形象短片的成功。





黃偉哲也特別換上台南市特種搜救隊的服裝，代表全體市民向所有消防與搜救人員致上謝意，他表示不管何時何處，只要有需要幫助的人，警義消人員就是衝鋒陷陣在第一線，另外，黃偉哲也與消防人員與市民一同幫2月月曆主角盧輝展小隊長集氣祈福，黃偉哲提到，盧小隊長於9月28日於執勤中發生急性腦中風，於醫院治療中，至今仍未完全清醒，希望能藉著眾人的集氣祈福，期盼盧小隊長能早日康復。



2023年消防月曆主題為主題為「先鋒救援」，以「我們不是超級英雄，但衝向危難是我們的任務與使命」為主軸。由一個消防人員真實勵志故事改編，主角以自己的親身經歷，立志成為先鋒救援，經過種種艱辛的訓練，成為給人們希望，英勇的消防人員。





消防局表示，形象月曆及影片透過劇情編排，呈現消防人員執行不同勤務時的面貌，藉由不同的勤務制服，代表山域搜救、水域救援、安全檢查、緊急救護與精實的鍛鍊，配合影片剪輯，完整呈現消防人員執行各式勤務時，發揮團結的同袍精神，並勇於先鋒救援之意志。





而為呈現真實搶救過程，拍攝團隊與消防局警、義消前進至瀑布實景，架設繩索吊掛系統，重現高低所人命救助過程，影片中巧妙將消防專業的多元面向加入情節，如應用科技救災-遠端監控、無人機，提升緊急救護品質-12導程心電圖系統，公共場所的火災預防-企業防火及安檢等亮點作為，提升台南市消防整體形象。