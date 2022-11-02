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日本仙台市辦市集介紹台南文化美食　黃偉哲歡迎來台南旅遊

▲日本友誼市仙台市SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，設置專屬攤位向仙台市民介紹台南，2024台南400年形象海報也首度於海外亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本友誼市仙台市SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，設置專屬攤位向仙台市民介紹台南，2024台南400年形象海報也首度於海外亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

與台南有16年情誼的日本友誼市仙台市於10月29、30日在該市繁華區的SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，會場特別設置專屬攤位向仙台市民介紹台南，2024台南400年形象海報也首度於海外亮相。

▲日本友誼市仙台市SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，設置專屬攤位向仙台市民介紹台南，2024台南400年形象海報也首度於海外亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）
該活動由仙台市與宮城縣日台親善協會等官方民間團體、企業合作舉行，今年為第二度辦理，為期2天的市集除設置展示攤位介紹台灣、販售台灣農特產外，也舉行講座、電影放映會等活動，今年主辦單位更專程從台南買進傳統糕點壓模，教導日本民眾製作台南七夕祭拜七娘媽必備的傳統點心「紅龜粿」，豐富多元的內容受到參與民眾好評，不僅踴躍索取台南觀光文宣，也紛紛在主辦方提供的小卡片上寫下「我愛台南」等想給台南的話。

▲日本友誼市仙台市SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，設置專屬攤位向仙台市民介紹台南，2024台南400年形象海報也首度於海外亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南與日本仙台市自2006年締盟友好城市以來，不論在文化、觀光、體育、農特產、經貿等各方面都持續交流合作，疫情期間更是互相幫助，像是台南提供防疫物資給仙台、仙台採購台南鳳梨等等，在困難時伸出援手建立了非常深厚的情誼；此次仙台市在市府及民間團體通力合作下二度辦理「Discover Taiwan」活動，並設置台南專屬攤位向日本民眾介紹台南，黃偉哲為此表達感謝。

▲日本友誼市仙台市SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，設置專屬攤位向仙台市民介紹台南，2024台南400年形象海報也首度於海外亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲日本友誼市仙台市SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，設置專屬攤位向仙台市民介紹台南，2024台南400年形象海報也首度於海外亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步提到，日本是台南非常重視的合作夥伴與市場，在疫情趨緩、國境恢復開放的當下，台南會持續加強與日本各方面合作，台南的鳳梨、芒果、蝴蝶蘭等農產品一直受到日本消費者喜愛，而台南的古蹟跟美食也極具特色與代表性，2024年即將迎來台南400年，歡迎日本朋友參加完仙台市的活動後，增進對台南的認識並早日到台南旅遊、吃美食。

▲日本友誼市仙台市SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，設置專屬攤位向仙台市民介紹台南，2024台南400年形象海報也首度於海外亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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