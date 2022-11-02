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快訊／台南市關廟區關廟交流道追撞車禍　客貨車車頭全毀駕駛送醫

▲台南市關廟區關廟交流道道路2日晚上發生客貨車不知何故，追撞1部聯結車，造成客貨車車頭全毀，消防人車搶救駕駛人脫困，以救護車送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市關廟區關廟交流道道路2日晚上發生客貨車不知何故，追撞1部聯結車，造成客貨車車頭全毀，消防人車搶救駕駛人脫困，以救護車送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市關廟區關廟交流道附近道路，2日晚上8時23分許發生追撞車禍，1部客貨車不知何故，追撞1部聯結車，造成客貨車車頭全毀，駕駛人受困變形車體內動彈不得，台南市消防局據報出動關廟分隊消防人車前往救援，消防人員破壞車體，搶救駕駛人脫困，並以救護車送台南市立醫院急救，肇事原因及相關責任由警方調查中。

▲台南市關廟區關廟交流道道路2日晚上發生客貨車不知何故，追撞1部聯結車，造成客貨車車頭全毀，消防人車搶救駕駛人脫困，以救護車送醫急救。（圖／民眾提供，下同）▲台南市關廟區關廟交流道道路2日晚上發生客貨車不知何故，追撞1部聯結車，造成客貨車車頭全毀，消防人車搶救駕駛人脫困，以救護車送醫急救。（圖／民眾提供，下同）▲台南市關廟區關廟交流道道路2日晚上發生客貨車不知何故，追撞1部聯結車，造成客貨車車頭全毀，消防人車搶救駕駛人脫困，以救護車送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

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