　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國1汐止走山癱瘓交通！出門前快看3替代道路地圖、台鐵增班資訊

▲▼快訊／國1汐止「又走山」砂土下滑　砂石車險被埋沒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲國1汐止又走山砂土下滑，砂石車險被埋沒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

生活中心／台北報導

國道1號南向汐止匝道邊坡昨晚二度走山，土石崩落面積擴大，國1五堵到汐止主線今天（3日）持續封閉。針對今早上班通勤時段交通恐陷癱瘓，《ETtoday新聞雲》彙整最新交通資訊，高公局公布3條替代道路提醒用路人提早改道，台鐵上午也緊急加開4列車因應上班上學通勤人潮。

國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡11月1日上午滑落，原國1南向汐止出口集散道持續封閉預計周五通車，未料昨晚邊坡再次坍滑，再封閉五堵南下入口及五堵至汐止主線7k~10k。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，因土石鬆軟含水量高，立即清運恐再次坍滑，故昨夜暫停施工、先行觀察待土石穩定後再行搶修。五堵南下入口及五堵至汐止主線7k~10k封閉將持續至今白天再觀察現場狀況評估後續處理方案。

高公局提供3條公路替代方案

▲▼替代道路圖。（圖／高公局提供）

▲替代道路圖。（圖／高公局提供）※點圖可放大

由於今天主線封閉將衝擊國道上班通勤車流，高公局建議用路人提早改道行駛。高公局建議改道3路線如下：

(一)基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。
(二)地區車輛可多利用地方道路(台5甲等)往汐止、新台五交流道再進入國道。
(三)國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。

台鐵上班時間加開4列加班車

台鐵也宣布，因應國1汐止段南下路線封閉疏解通勤（學）旅客需要，台鐵局今早基隆=樹林間加開2列900型區間車。2班加開區間車包括下行1133次預計基隆06:54開車、台北07:37到；07:40台北開車、樹林07:56到站。上行1144次預計樹林08:49開車、台北09:07到站，09:09台北站開車、基隆09:54到站，台鐵表示，沿途各站均有停靠，請旅客多加利用。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！買整組優惠價1粒不到11元！

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
「團團若病逝」全世界都關注1件事　園方曝遺體處理方式
YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡：天道盟主
快訊／北韓今早再射飛彈「穿越太平洋」　日本3縣發空襲警報
國1汐止走山癱瘓交通！出門前快看3替代道路地圖、台鐵增班資訊
基新宜大雨！明起冷空氣來襲　北台灣週末下探16℃
高虹安遭控詐領助理費　男主角李忠庭凌晨發416字聲明
Fed升息3碼！美股重挫505點　鮑爾放鷹：還沒升完

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不愛了就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單　這2人大吵→冷戰逼退你

踢爆型YouTuber隔空互嗆　意外曝光「奎丁富二代男友」

國1二度坍方「汐止五堵主線封閉」　1圖看懂上班怎麼走

IKEA進駐嘉義　台南人狂怨「被排擠」！官員1句話洩玄機

基新宜大雨！明起冷空氣來襲　北台灣週末下探16℃

確診隔離5+n後不再縮短！下一步是新冠降級　專家曝最大關鍵指標

確診只要關5天！6大QA一次看　「5＋n」快篩陽也能出門

國1汐止走山癱瘓交通！出門前快看3替代道路地圖、台鐵增班資訊

國1再走山「巨石驚悚滑落」封閉五堵至汐止段！　搶通恐等至少2天

2022年倒數60天！5星座事業起飛　偏財運爆棚獎金收不完

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

不愛了就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單　這2人大吵→冷戰逼退你

踢爆型YouTuber隔空互嗆　意外曝光「奎丁富二代男友」

國1二度坍方「汐止五堵主線封閉」　1圖看懂上班怎麼走

IKEA進駐嘉義　台南人狂怨「被排擠」！官員1句話洩玄機

基新宜大雨！明起冷空氣來襲　北台灣週末下探16℃

確診隔離5+n後不再縮短！下一步是新冠降級　專家曝最大關鍵指標

確診只要關5天！6大QA一次看　「5＋n」快篩陽也能出門

國1汐止走山癱瘓交通！出門前快看3替代道路地圖、台鐵增班資訊

國1再走山「巨石驚悚滑落」封閉五堵至汐止段！　搶通恐等至少2天

2022年倒數60天！5星座事業起飛　偏財運爆棚獎金收不完

狂用噴霧、面膜還是好乾？皮膚科醫師揭「4大NG保濕迷思」

用「豬肉、酒、現金」賄選　花蓮2候選人收押、交保

美首度同意！　愛國者三型飛彈可在台灣試射

難怪瘦不了！營養師曝「168斷食法」3大迷思　第一點超多人中

幕後／遭指聘男友任助理　高虹安反擊慢半拍選舉埋變數

快訊／北韓再射飛彈「穿越太平洋」　日本3縣發空襲警報

中聯航運美西線進行整併　董座表示先貼點錢再逐步減低船舶成本

米蘭探路／歐元貶效應！當季精品僅台灣7折　「但買不到現貨」

不愛了就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單　這2人大吵→冷戰逼退你

大S帶具俊曄見恩師王偉忠！　「S媽首同框女婿」2張合照藏放閃細節

Melody曝親媽教育觀翻白眼XD　被說像姊妹：我馬上關直播！

生活熱門新聞

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷！男友不信　醫解答

立榮班機故障停飛　70人遭放生機場

快訊／台南要有YouBike了！調度專員薪水曝光

錯過再等1年！立冬轉運秘招趕穢氣4生肖還能脫單

基新宜大雨！　北台灣週末下探16℃

老婆懷孕！科技男「想約砲」...網一面倒狂轟

2022剩60天！5星座事業起飛偏財運爆棚

國1汐止南下邊坡晚間再坍 4日下班前恐難搶通

胃不舒服急看診！醫一看驚：「染上它」無法自癒

國小兒出櫃　媽心疼：這條路會比較辛苦

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

老弟深夜洗澡「進她房裸睡」　1舉動讓姊超剉

確診只要關5天！6大QA一次看　「5＋n」快篩陽也能出門

台南人狂怨沒有IKEA！　官員1句話洩玄機

更多熱門

相關新聞

國1汐止南下邊坡晚間再坍 4日下班前恐難搶通

國1汐止南下邊坡晚間再坍 4日下班前恐難搶通

連日豪雨轟炸，國道1號汐止路段1日發生小規模走山，邊坡土石滑落，導致門架變形，封閉汐止交流道南向出口，高公局2日才進場打設H型鋼樁，原本預計4日下班前可以搶通，沒想到不堪雨勢，邊坡於晚間7時坍滑擴大，鋼樁慘遭土石推落，一輛砂石車被擊中推移，目前封閉五堵致汐止主線7K~10K，高公局也坦言恐難如預期搶通。

國1走山「汐止五堵主線封閉」衝擊明通勤交通　台鐵加開2班區間車

國1走山「汐止五堵主線封閉」衝擊明通勤交通　台鐵加開2班區間車

清運恐再崩！夜間停工　國1汐止-五堵主線續封「明陷交通黑暗期」

清運恐再崩！夜間停工　國1汐止-五堵主線續封「明陷交通黑暗期」

國1又走山！五堵到汐止主線再度封閉　3大改道路線曝

國1又走山！五堵到汐止主線再度封閉　3大改道路線曝

快訊／國1汐止兩度走山！高公局封閉交流道　3路線改道

快訊／國1汐止兩度走山！高公局封閉交流道　3路線改道

關鍵字：

台鐵汐止國道坍方

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

狄鶯家族聚會曝「混血婆婆」長相

沒三高！竹科男血管90%阻塞　醫見「2日常習慣」搖頭了

TOYOTA Yaris台灣明年停產

快訊／聯準會宣布加息3碼　連續4次加息75個基點

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

新北16歲高中生無照騎車　遭2煞攔下狠砍

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷！男友不信　醫解答

北捷信義安和站共構宅起火

BLACKPINK Jisoo「頸部驚見一粒腫塊」

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

嘉義市長候選人黃紹聰猝逝　妻沉痛曝死因

更多

最夯影音

更多
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子
梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面