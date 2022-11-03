國1汐止走山癱瘓交通！出門前快看3替代道路地圖、台鐵增班資訊

▲國1汐止又走山砂土下滑，砂石車險被埋沒。（圖／記者黃彥傑翻攝）



生活中心／台北報導

國道1號南向汐止匝道邊坡昨晚二度走山，土石崩落面積擴大，國1五堵到汐止主線今天（3日）持續封閉。針對今早上班通勤時段交通恐陷癱瘓，《ETtoday新聞雲》彙整最新交通資訊，高公局公布3條替代道路提醒用路人提早改道，台鐵上午也緊急加開4列車因應上班上學通勤人潮。

國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡11月1日上午滑落，原國1南向汐止出口集散道持續封閉預計周五通車，未料昨晚邊坡再次坍滑，再封閉五堵南下入口及五堵至汐止主線7k~10k。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，因土石鬆軟含水量高，立即清運恐再次坍滑，故昨夜暫停施工、先行觀察待土石穩定後再行搶修。五堵南下入口及五堵至汐止主線7k~10k封閉將持續至今白天再觀察現場狀況評估後續處理方案。

高公局提供3條公路替代方案

▲替代道路圖。（圖／高公局提供）※點圖可放大

由於今天主線封閉將衝擊國道上班通勤車流，高公局建議用路人提早改道行駛。高公局建議改道3路線如下：

(一)基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

(二)地區車輛可多利用地方道路(台5甲等)往汐止、新台五交流道再進入國道。

(三)國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。

台鐵上班時間加開4列加班車

台鐵也宣布，因應國1汐止段南下路線封閉疏解通勤（學）旅客需要，台鐵局今早基隆=樹林間加開2列900型區間車。2班加開區間車包括下行1133次預計基隆06:54開車、台北07:37到；07:40台北開車、樹林07:56到站。上行1144次預計樹林08:49開車、台北09:07到站，09:09台北站開車、基隆09:54到站，台鐵表示，沿途各站均有停靠，請旅客多加利用。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！買整組優惠價1粒不到11元！