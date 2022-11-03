國1二度坍方「汐止五堵主線封閉」　1圖看懂上班怎麼走

記者黃翊婷／綜合報導

連日豪雨造成國道1號汐止路段在1日發生小規模走山，沒想到2日晚間7時許邊坡再度坍方。民眾今日（3日）出門為避免塞車，可選擇替代道路方案，例如汐止地區用路人可以利用大同路三段貨運車聯絡道上國道1號轉國道3號、國道5號。

▲現場大量土石崩落。（圖／記者張君豪翻攝）

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新北市政府交通局表示，國道1號南下汐止交流道邊坡坍方，原本預計在周五（4日）下班前完成搶修，恢復汐止南出匝道通車，沒想到2日晚間邊坡發生二度坍方，高公局已緊急封閉五堵入口跟五堵至汐止（7至10公里）主線進行搶修。

為避免塞車，新北市交通局提出3種替代道路方案，詳細如下：

（一）國道1號南下進入汐止區車流，提前於五堵交流道出，改走大同路三段進入汐止區。

（二）汐止以北車輛可利用國道3號與台62快速道路往南行駛。

（三）汐止地區車輛則可多利用大同路三段貨運車聯絡道上國道1號轉國道3號、國道5號，或地方道路往新台五交流道上國道3號往南。

▲高公局建議的改道路線。（圖／高公局）

交通部高公局也提出3種改道路線，詳細如下：

（一）基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

（二）地區車輛可多利用地方道路（台5甲等）往汐止、新台五交流道再進入國道。

（三）國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。

▼▲邊坡在2日晚間7時許發生二次坍方。（圖／記者張君豪翻攝）

新北市交通局長鍾鳴時呼籲，用路人於搶修期間，國道1號往南請改走國道3號南下，或於汐止系統交流道轉接國道1號，或改搭台鐵大眾運輸，提早出門避免壅塞。

關於高公局搶修進度和交通路況，用路人可至交通局網站或高公局網站查詢最新路況訊息。