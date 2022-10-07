高中英聽首開放確診生應試！大考中心：未主動通報將取消資格

▲大考中心宣布，今年高中英聽開放確診考生在隔離試場應考。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

112 學年度高中英語聽力測驗第一次考試將在10月22日（六）舉行，共有9 .8萬餘人報考，大考中心今（7日）公布防疫措施，原則與今年分科測驗相似，除了考試要全程佩戴口罩、不開放家長與親友陪考，但今年首度開放輕症或無症狀確診及居隔考生在居護與隔離試場應考，並在20縣市設置居護與隔離試場，也提醒上述考生要主動通報並上網填寫資料，否則最重取消英聽資格。

今年高中英聽第一次考試共有9萬8032人報考，大考中心今天透過線上記者會，說明今年防疫措施，大考中心主任周兆民表示，今年防疫措施原則與今年分科測驗相似，考生考試時要全程佩戴口罩，不開放家長與親友陪考，每間試場為36人，考場開放冷氣，不開門、但開啟四個角落氣窗各一扇至少5公分。

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▲大考中心宣布今年高中英聽防疫措施，原則與今年分科測驗相似。（圖／大考中心提供）

而和往年最大不同，則是今年高中英聽首次開放確診考生應考，周兆民表示，經過和指揮中心與教育部同意，今年輕症與無症狀確診考生，以及居家隔離考生可以外出應試，在20個縣市設置隔離考場，試場安排將與一般考生有所區隔，且依不同類型考生，設置不同試場，確診（輕症或無症狀）安排在居護試場，居家隔離考生則安排在隔離試場。

▲▼大考中心宣布，今年高中英聽開放確診考生在隔離試場應考，同時要提醒考生要記得通報。（圖／記者許敏溶翻攝）

另因應教育部從13日起調整全國校園防疫措施，周兆民提醒考生，「在自主防疫期間無症狀，且2日內快篩陰性」可到校上課、上班，在考前2天內快篩陰性者，在一般分區應考，若是2日內快篩陽性，務必請考生立即聯繫大考中心，安排在居護暨隔離試場應試。

不過，周兆民也提醒，為保障整體考生應試安全並於考前進行適當試務安排，大考中心除專案與衛福部相關單位勾稽確診及居家隔離等考生名單外，並建置「COVID 19 自主填報系統」，若考生在考試當日屬於確診、居家隔離、自主防疫者，請務必從10月15日（六）起，也就是考前7日起至考試當日，在填報系統進行自主填報作業，未依規定主動或據實填報，最重取消英聽資格。

▲▼大考中心提醒今年高中英聽，記得在簽名欄簽名，同時考試時間從45分鐘延長為50分鐘。（圖／許敏溶翻攝）