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北韓1天狂射25飛彈破紀錄！日本測出1枚低空短程飛行　空襲警報大響

▲▼ 南韓軍方2日最新說法指出，北韓發射10枚以上各種類型飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2日累計發射了25枚飛彈，創下今年最高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

北韓2日朝日本海（東海）、黃海先後發射25枚飛彈，其中1枚落點距離南韓海岸不到60公里，造成南韓鬱陵島空襲警報大響。對此，南韓方面除了派戰機升空、發射3枚飛彈回應外，也譴責北韓違反《919軍事協議》，要求即刻停止挑釁，另外日本也發現，北韓發射的其中1枚飛彈是以極低高度飛行，最高高度不到50公里。

綜合外媒報導，南韓聯合參謀本部2日上午7點、9點分別偵測到，北韓分別朝黃海及日本海（東海）發射4枚及3枚飛彈，不久後又陸續發射10多枚飛彈，接著下午4點30分再次朝兩處海域發射6枚飛彈，短短1天累計發射了25枚飛彈，創下今年最高紀錄。

北韓發射的25枚飛彈中，有1枚落點距離南韓海岸不到60公里，導致鬱陵島響起空襲警報，也是南韓時隔6年半，再次有領土響起空襲警報。南韓總統尹錫悅直言，「這次是自兩韓分裂以來，北韓首次侵犯北方界線，透過飛彈進行實質上的侵害領土行為」，並指示軍方要迅速採取應對措施，讓北韓付出明確代價，而南韓軍方隨即派出戰機升空，發射3枚空對地飛彈反制。

除了連續發射飛彈外，北韓2日下午1點30分至2時許也陸續射出100逾枚砲彈，落點均在2018年9月兩韓簽署設立的海上緩衝區。南韓譴責此舉已經違反《919軍事協議》，立刻透過軍事通訊管道發出警告，要求北韓即刻停止挑釁。

日本防衛省表示，北韓2日下午4時許朝東海發射的疑似為短程彈道飛彈，飛行時以極低高度飛行，最高高度不到50公里，推測最後掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側海域。日本防衛副大臣井野俊郎直言，北韓不斷升級的挑釁行為，是日本政府絕對無法容許，已透過管道向北韓提出抗議。

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