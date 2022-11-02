台南永康小客車自撞變電箱全毀　車內驚見吸食器和一粒眠毒品

▲台南市永康區大灣路發生自小客車自撞變電箱，導致變電箱爆炸及週邊停電，陳姓駕駛人受傷，惟警方發現陳男車內有安非他命吸食器及一粒眠毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區大灣路發生自小客車自撞變電箱意外，導致變電箱爆炸及週邊停電，警方立即派員查處外，陳姓駕駛人臉部、右膝有擦、挫傷，酒測值正常，肇事原因尚在釐清，但警方在陳男車內發現安非他命吸食器與4包三級毒品一粒眠，當場將陳男逮捕，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，39歲陳姓駕駛人，2日凌晨3時許，駕駛自小客車沿永康區大灣路東向西直行，因不明原因失控自撞台電變電箱，導致變電箱爆炸及週邊（大灣路962號至大灣路968號）停電，永康分局除立即派員查處外，並同步聯絡台電公司前往現場維修，台電公司於今（2）日凌晨4時許前往現場維修，於5時復電。

經大灣所與交通分隊員警到場處理，陳姓駕駛人臉部、右膝有擦、挫傷，酒測值正常，肇事原因尚在釐清中；另發現陳姓男子所駕駛之自小客車內有安非他命吸食器與4包三級毒品一粒眠（經毒品初步檢驗呈三級毒品陽性反應），共計35顆（總重6.3公克），當場將陳男逮捕並查扣相關違法物品，全案依毒品罪嫌送辦。

永康分局呼籲，道路安全需要你我共同守護，除防禦駕駛與精神狀況需要自我掌握外，若吸毒駕車亦會涉及毒駕重罰，將處3年以下有期徒刑，得併科30萬元罰金，甚至因而致人死亡，將處3年以上，10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金之重罰，民眾切莫以身試法，得不償失。