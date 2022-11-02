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醫師娘遭控陪子移民尬洋男　她反擊：老公「留宿女學生」偽單身

▲▼ 吵架,情侶,夫妻。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲台南一醫師想離婚，指控妻子在加拿大和多名洋人曖昧，妻子也反擊他經常留宿女學生。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者郭玗潔／台南報導

台南一醫師上法院訴離，指控妻子看不起他父母，回婆家煮一餐就要跟他討3千元，晚餐經常帶剩菜回來給他吃，就像在餵豬，後來妻子陪小孩到加拿大念書，和多名外籍男子曖昧，其中一名男子還搬到住所同居，妻子則反擊醫師經常留宿女學生，且擅自斷絕聯絡還逼她離婚。台南地院審理，認為夫妻感情已無法維繫，判准離婚，全案還可上訴。

醫師上法院羅列妻子多項作為訴離，他表示和妻子結婚30餘年，育有2個孩子，婚後由他包辦所有家庭支出，妻子卻奢侈浪費，花他的錢大量購買衣服、鞋子等物品，丟在家中各處。後來2個小孩先後到加拿大讀書，妻子又以照顧小孩為藉口，從2013年開始長時間滯留加拿大生活，每年只回台灣1次，又在當地結交多位男友，行徑連小兒子都看不下去，問他要不要離婚，還傳錄音檔證據給他，他翻譯檔案後，發現妻子和外籍男子的聊天話題，全圍繞在性行為和相約出遊，顯然已相交多年並可能曾發生關係，甚至讓外籍男子馬丁直接搬進他們在加拿大的住所同居。

醫師指控，妻子回台時經常到診所內偷錢，還特地用衣物罩在電燈上阻斷光源、避免被拍攝。妻子外出時，會一早就把餐點放桌上給他中午吃，或直接把她在外面吃剩的食物給他當晚餐，和餵豬沒有兩樣，妻子也瞧不起公婆，嫌棄公務員窮，每逢假日他拜託妻子回婆家，妻子會要求煮一頓中餐要給她3千元，他付了幾次後拒絕給錢，妻子也從此拒回婆家。妻子還經常羞辱他「沒嫁給他會嫁得更好」，也嘲笑他沒病人、診所會倒等語，都造成他精神壓力，他今年心臟冠狀動脈阻塞裝設支架，再也經不起刺激，只想互不干擾，向法院訴請離婚。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲醫師指控妻子和外籍男子同居。（示意圖／Pakutaso）

醫師娘則全數否認丈夫的指控，表示和丈夫在唸大學時就認識，和他家人建立深厚情感，她畢業後在立法院當立委法務研究員，又在高中任教，薪資所得都給丈夫支應診所開銷，之後應他要求辭去工作在診所幫忙，所以診所收入應視為他們共同努力的成果。

醫師娘說，她帶小孩移民到加拿大，國外生活十分辛苦，要做飯、砍樹、油漆、修水管等等，並非無業，而是24h的家庭勞務。至於外籍男子馬丁是地下室的租客，本身是同性戀，和他不可能有不正當的關係，反而是丈夫於2019年突然花鉅資裝潢住處某間房間，並經常單獨留宿醫學院的女同學，還對她暴怒，讓她害怕的逃回加拿大後，丈夫竟逼她離婚。丈夫自稱年收入1千4百萬以上，開賓士車，打網球、高爾夫球，享用美食，長年過著偽單身貴族生活，有空則與醫學院女同學聚會，看不出他有壓力、鬱悶的情形。

法官認為，醫師娘自2019年12月回加拿大後，已2年多未回台灣，醫師娘在交友軟體「BADOO」上設定自己為35歲老師，並與Ben、Carl等網友交談的訊息，足信她確有與異性友人曖昧情事，不過丈夫恣意斷絕夫妻往來也有過失，審酌2人已無任何互動往來，生活領域截然不同，又互相指責雙方在婚姻中的不是之處、互相懷疑對方不忠，婚姻已難以維持，但雙方都未努力維繫情感，對離婚責任相當，判准離婚。

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