　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／「高端戰士」拍競選宣傳片　吐真心話：自責害陳時中被罵

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部2日上午公布「我們只是要一種選擇」及「從政者的使命」兩支競選宣傳影片，分別由兩位「高端戰士」和嘉義縣長翁章梁獻聲，強調支持研發國產疫苗，是讓少數人也有選擇的權利，也能擁有健康的生命，是陳時中作為醫生義無反顧的堅持。

▲▼衛福部長陳時中24日前往台大醫院接種第三劑追加劑新冠疫苗。（圖／台大醫院提供）

▲陳時中今年2月在台大醫院施打高端疫苗。（資料照／台大醫院提供）

在「我們只是要一種選擇」這支宣傳影片中，兩位施打高端疫苗的「高端戰士」錄製影片分享，因為有藥物過敏，曾經在服藥後出現喉嚨痛、眼睛腫脹、搔癢疼痛、嘔吐、暈倒、短暫休克的狀況，因此無法施打mRNA疫苗，並在醫生建議下施打次蛋白疫苗，「為什麼我找到了我自己適合的疫苗，為什麼還要被人家講得好像很不堪？」

這兩位支持者還說，「我覺得他（陳時中）是因為我們才被罵的」，並指有這麼多疫苗讓人們選擇是很好的事情，陳時中做的沒有錯，因為他沒有忘掉這群少數人。

此外，在「從政者的使命」宣傳影片中，則紀錄陳時中擔任衛福部長任內，推動健保開放C肝全口服新藥免費治療，並在2017年至2022年編列358.51 億元C肝新藥預算，強調身為從政者最值得的事，就是曾經推動過的事對人民、對社會有利，這就是從政者的使命。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
全台195位議員候選人有前科！　「3縣市」最多
快訊／反制北韓！　南韓急派戰機升空「射3枚飛彈」
IKEA確定插旗嘉義！　默默徵才「開出7職缺」
陳耀訓蛋黃酥大漲價！　每盒貴180元
女垂掛病床死亡3小時才發現！　醫院須賠198萬
快訊／世界大賽第3戰　費城人5轟7比0炸翻太空人！
台灣爆首例XBB本土！　研究：「這年齡層」感染率最高
北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機
福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！　「企鵝情書」全被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

交棒吳欣盈卻大吐苦水　蔡壁如：社會上太多不公不義的事

誓言收復新竹失土！林耕仁：當選後「所得全捐弱勢團體、社福機構」

「妳搞鬥爭不要污衊公務員」　黃珊珊譴責徐巧芯爆警長與綠高層餐敘

綠質疑張善政任賣假藥小黨總顧問　鄭運鵬：應向受害者說明致歉

韓國瑜當刺客發威！高雄這區議員選情緊張了　他曝韓流衝擊危機

貫徹跨黨合作　黃珊珊：若當選任何政黨都有可能成為內閣成員

趙少康喊新竹換台北　黃珊珊再嗆蔣萬安「默許」：認同政治分贓？

揭弊調查：全台195位議員候選人有前科　雲林、苗栗、金門最多

鍾公移山！鍾東錦砂石堆比電塔高　他曝空拍照：苗栗縣府裝沒看到？

黃珊珊自稱民調坐二望一　籲選民做自己主人不要含血含淚投票

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

交棒吳欣盈卻大吐苦水　蔡壁如：社會上太多不公不義的事

誓言收復新竹失土！林耕仁：當選後「所得全捐弱勢團體、社福機構」

「妳搞鬥爭不要污衊公務員」　黃珊珊譴責徐巧芯爆警長與綠高層餐敘

綠質疑張善政任賣假藥小黨總顧問　鄭運鵬：應向受害者說明致歉

韓國瑜當刺客發威！高雄這區議員選情緊張了　他曝韓流衝擊危機

貫徹跨黨合作　黃珊珊：若當選任何政黨都有可能成為內閣成員

趙少康喊新竹換台北　黃珊珊再嗆蔣萬安「默許」：認同政治分贓？

揭弊調查：全台195位議員候選人有前科　雲林、苗栗、金門最多

鍾公移山！鍾東錦砂石堆比電塔高　他曝空拍照：苗栗縣府裝沒看到？

黃珊珊自稱民調坐二望一　籲選民做自己主人不要含血含淚投票

交棒吳欣盈卻大吐苦水　蔡壁如：社會上太多不公不義的事

清純偶像破滅！不倫4X歲已婚企業家「零遮掩約會」做SPA　正宮崩潰

天選之人！費城人波姆炸出世界大賽史上第1000轟名留青史

15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

誓言收復新竹失土！林耕仁：當選後「所得全捐弱勢團體、社福機構」

人稱奶爸！陸專家魏明曾來台照顧圓仔　夜奔動物園呵護團團一家

基隆屋大雨後被泥土灌爆　6年裝潢全泡湯！苦主嘆：貸款還沒繳完

整片金色星海！「2022四重溪溫泉季」燈區搶先看　星空下泡湯超夢幻

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs　醫揭搶救關鍵

汐止走山「最新空拍畫面」曝！9怪手同時開挖　7砂石車排隊等清運

玖壹壹春風「尋人變討債」　嗆聲：今天專門來處理帳XD

政治熱門新聞

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

四叉貓抓宣傳車違停！徐巧芯4張照回問戰翻

台北市長最新民調翻轉　這個人能活關鍵在她

蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

陳時中逆轉北市翻盤？　他爆「民進黨有血滴子」

正妹博士1原因選議員：我有個人專業

北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機

快訊／大陸貓熊2專家抵台！　直奔動物園探視團團、圓圓

柯文哲：藍白合是死路　國民黨就「百足之蟲、死而不僵」

周玉蔻控「高虹安欺騙郭台銘」　戀情遭反對曾答應要分手

韓家軍女神爆哭畫面曝　3歲女兒「童言」超心酸　

快訊／預言陳時中衝破46.5％就當選　蔡英文：想當國際局長

護女兒　蘇貞昌怒嗆賴士葆：要我大聲不會輸你

蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意　以「青年創業」拋新政策

更多熱門

相關新聞

王必勝稱「慈濟買BNT花630元錯誤推算」　蔣萬安競辦諷：刷新三觀

王必勝稱「慈濟買BNT花630元錯誤推算」　蔣萬安競辦諷：刷新三觀

高端疫苗公布政府採購疫苗平均價格為840元，相較於慈濟購買每劑BNT疫苗630元，民眾質疑政府買貴了；指揮中心指揮官王必勝則說，慈濟的是錯誤推算。對此，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘表示，指揮中心買不到BNT，但竟跟買到的人比價，難道「Netflix比愛奇藝貴，就能說買愛奇藝比買Netflix划算？」慈濟買疫苗零耗費公帑，王必勝卻管起「捐贈疫苗價格」的行為，令全民刷新三觀。

被嘴砲「看診不能透露顏色」　醫曝工作地：沒在怕

被嘴砲「看診不能透露顏色」　醫曝工作地：沒在怕

獨／高雄里長女候選人掃街　竟遭騎士來回衝撞

獨／高雄里長女候選人掃街　竟遭騎士來回衝撞

民調無變化？　沈富雄驚呼「弔詭」：黃珊珊拿到20％蔣萬安就活了

民調無變化？　沈富雄驚呼「弔詭」：黃珊珊拿到20％蔣萬安就活了

對著黃捷競選海報「噴滿臉」　噁男落網

對著黃捷競選海報「噴滿臉」　噁男落網

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面