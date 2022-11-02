影／「高端戰士」拍競選宣傳片　吐真心話：自責害陳時中被罵

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部2日上午公布「我們只是要一種選擇」及「從政者的使命」兩支競選宣傳影片，分別由兩位「高端戰士」和嘉義縣長翁章梁獻聲，強調支持研發國產疫苗，是讓少數人也有選擇的權利，也能擁有健康的生命，是陳時中作為醫生義無反顧的堅持。

▲陳時中今年2月在台大醫院施打高端疫苗。（資料照／台大醫院提供）

在「我們只是要一種選擇」這支宣傳影片中，兩位施打高端疫苗的「高端戰士」錄製影片分享，因為有藥物過敏，曾經在服藥後出現喉嚨痛、眼睛腫脹、搔癢疼痛、嘔吐、暈倒、短暫休克的狀況，因此無法施打mRNA疫苗，並在醫生建議下施打次蛋白疫苗，「為什麼我找到了我自己適合的疫苗，為什麼還要被人家講得好像很不堪？」

這兩位支持者還說，「我覺得他（陳時中）是因為我們才被罵的」，並指有這麼多疫苗讓人們選擇是很好的事情，陳時中做的沒有錯，因為他沒有忘掉這群少數人。

此外，在「從政者的使命」宣傳影片中，則紀錄陳時中擔任衛福部長任內，推動健保開放C肝全口服新藥免費治療，並在2017年至2022年編列358.51 億元C肝新藥預算，強調身為從政者最值得的事，就是曾經推動過的事對人民、對社會有利，這就是從政者的使命。