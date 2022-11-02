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社會 社會焦點 保障人權

醉後撞死空少！凱燕富商是「4公司負責人」　過去就曾酒駕被逮

記者游宗樺、莊智勝／台北報導

台北市大安區敦化南路二段1日晚間傳出酒駕死亡車禍，52歲的向姓男子酒後駕駛保時捷凱燕休旅車，行經事故路段時，撞上穿越分隔島的美國聯合航空男空服員，車頭嚴重毀損，空少重傷送醫不治。警方調查，向男頗具背景，是4間公司負責人，事業橫跨多項領域；此外，警方還查出向男是累犯，先前就有酒駕紀錄，此次再犯還奪走一條人命。

▲▼大安區敦化南路二段發生車禍，向姓男子喝酒後駕駛保時捷凱燕休旅車，撞上違規穿越馬路的外籍男，導致外籍男失去生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲向男酒後駕駛凱燕休旅車，意外撞死穿越馬路的空少。（圖／記者游宗樺翻攝）

據悉，死者是美國聯合航空空服員（俗稱空少），1日配合公司航班抵台，排休外出時因違規過馬路，遭到向姓男子駕駛的保時捷撞上，送醫急救後於1日晚間10時許不治。目前聯合航空在台分公司主管正接受警方詢問，將透過公司聯繫死者新加坡籍家屬，協助將遺體運回之事宜。

警方調查，向男是一名商人，名下有4間公司，事業涉足美容美體、室內裝潢、投資有價證券、不動產開發；1日晚間向男在大安區某餐廳餐敘，席間喝了數杯紅酒，結束後駕駛凱燕休旅車準備返回新店住處，不料竟意外撞死空少，經測後酒測值達0.58mg/L，明顯超標；此外，警方還發現，向男過去就有酒駕被逮紀錄，是酒駕累犯。

由於死者有穿越分隔島、穿越車道的違規行為，向姓肇事者則有酒駕、未注意車前狀況等問題，詳細肇事責任須送請鑑定後釐清。

▼向男酒測值達0.58mg/L，明顯超標。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼大安區發生離奇車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

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