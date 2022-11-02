凱燕富商超狂酒駕紀錄曝！喝啤酒撞大客車、吃米酒薑母鴨上路被逮

記者游宗樺、莊智勝／台北報導

台北市大安區敦化南路二段1日晚間傳出酒駕死亡車禍，52歲的向姓男子酒後駕駛保時捷凱燕休旅車，撞死穿越分隔島的美國聯合航空空少。據了解，相貌斯文帥氣的向男頗具背景，是4間公司的負責人，可惡的是，過去向男在103年、107年都曾因酒駕被逮，但仍然罰不怕，如今第三度酒駕還奪走一條人命，釀成無法挽回的遺憾。

▲向男酒後駕駛保時捷凱燕休旅車，撞死違規穿越馬路的空少。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

初步了解，酒駕肇事的向男是一名富商，是4間公司負責人，事業涉足美容美體、室內裝潢、投資有價證券、不動產開發；1日晚間向男在大安區某餐廳餐敘，席間喝了數杯紅酒，結束後駕駛凱燕休旅車準備返回住處，不料竟意外撞死空少，經測後酒測值達0.58mg/L，明顯超標。

事實上，這並非向男第一次酒駕，過去103年、107年向男就有2次公共危險紀錄。台北地院判決書指出，向男103年12月下午在三重朋友住處飲用啤酒，同日晚間7時許仍駕駛自小客上路，與另輛營業大客車發生碰撞，酒測值達0.71mg/L，當時向男就被依公共危險罪判處有期徒刑4月，得易科罰金。

事隔近4年，向男仍是學不乖，107年11月21日凌晨0時許，向男在吉林路一處薑母鴨店內用餐，飲用摻有米酒的薑母鴨湯後，駕駛自小客上路，於凌晨4時37分許在大安區基隆路與長興街口遭警方攔查，呼氣酒測值達0.38mg/L，再次因酒駕被逮，後依公共危險罪，累犯，處有期徒刑4月，得易科罰金。

根據《刑法》第185-3條、第二項規定，酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。此次向男第三度酒駕，還意外撞死穿越馬路的空少，後續面臨的刑責，恐怕不只4個月。