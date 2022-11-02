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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助陣謝龍介？南市議長發2142字長文　「11／12挺黃偉哲不見不散」

▲台南市議長郭信良日前為謝龍介站台，引起黃偉哲競總不滿猛批，郭信良晚上PO文，強調他擔任議長，在議會幫忙黃偉哲市長，讓市長好做事，讓市長無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 ▲郭信良強調挺黃偉哲連任的立場。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台南市議長郭信良參加國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部成立，引發民進黨內不滿，對手黃偉哲陣營批郭須為其政治行為負責，甚至郭信良、民進黨立委陳亭妃將聯合主辦的「挺偉哲」造勢活動，黃陣營也未規畫該行程。郭信良2日透過臉書發出2142字長文強調，「當我說清楚後，就不要再欺負我，誤解我了哦！這個時候，台灣需要的是團結，不是內鬥。」

2018年民進黨台南市長選舉初選，陳亭妃、黃偉哲廝殺激烈，後來替陳亭妃操盤的郭信良在台南市議長選舉當天宣布退出民進黨，以無黨籍身分獲得國民黨、部分無黨及民進黨議員支持，順利當選議長。

對於黃偉哲競總日前澄清沒有接獲11月12日新營「挺偉哲！挺18！」造勢活動邀約，郭信良今天透過臉書發長文反問，「首先我為什麼是無黨？是誰利用強壓的方式，讓我變成無黨？請問當我們在為台南民主政治打拼的時候，請問這些所謂的大罵前輩的後起之秀在哪裡？」

郭信良批評，當現在台南年輕一輩的政治人物在享受台南綠大於藍的果實時，真的不要忘了台南的民進黨如何能夠開花結果？更不要忘了民進黨的創黨精神？他懷念當時候所有的競選團隊只有思考如何團結把餅做大，而不是像現在，居然是不斷的搞內鬥，似乎在他們的內心深處就只有思考如何用惡毒的話把自己的人鬥垮、鬥倒。

郭信良感慨說，民進黨在台南市議會還是少數的時候，2005年他為民進黨在台南市議會拼下了一席副議長，成為議會史上第一位民進黨籍的副議長，為什麼到最後卻有人用各種力量，硬要把他的副議長做掉，「這不是官逼民反？什麼才是官逼民反」？從政以來，他一直堅守崗位，就算是司法打壓、抹黑都撐過了，「我從台南民進黨草創階段，一直為民進黨努力到現在，無論我的身分如何？我永遠就是那個為台灣、為民進黨打拼的郭信良，這是身體流的血，也是腦袋裡根深蒂固的想法，誰也改變不了。」

郭信良並指，基於議會同事情誼，在謝龍介自己總部成立的場，站了台，那是謝龍介議員、國民黨自己的同溫層，有心人士真的不需要刻意放大，如果大家都要放大解釋，那民進黨黨團在副議長補選時不推人，不也就是暗助國民黨嗎？怎麼能夠雙標呢？他說，「當我在自己超過萬人的競選總部成立大會上，跟所有的團隊幹部一起和黃偉哲同框喊當選的時候，這個動作就已經證明一切了，大家看清楚，是我自己動員的場子哦！麻煩有心人士，在我一次解釋清楚之後，就不要再刻意操作了。」

郭信良宣布，11月12日下午3點他將和陳亭妃在新營轉運站共同主辦「挺偉哲！挺18！」的造勢活動，只為一個目的就是台灣價值和理念是自己的血和根，也是為台灣、為民主、為台南、為下一代，大家不要忘了，2020年他是擔任蔡英文、賴清德競選總統、副總統台南後援總會的總會長，這些都是假不了的事實。

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