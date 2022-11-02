當選後「4年所得全捐」弱勢社福團體！　林耕仁下猛藥：贏回新竹

▲林耕仁簽下承諾書。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新竹報導

九合一倒數一個月，新竹「三腳督」攻防再次成為全國焦點。國民黨行動中常會2日來到新竹，拉抬候選人林耕仁選情。林耕仁致詞時表示，民眾黨對手高虹安企圖操作棄保，只能從做藍白合的假議題來創造聲量，更宣示「未來4年所得都全數捐給弱勢團體、社福機構」。

林耕仁指出，自己不是空降，從來沒離開過新竹，更不會說新竹是是非之地，也不會讓棒球場那種事發生，已在神明面前發誓，會讓新竹越變越好，25年磨一劍，「這次我會當仁不讓全力以赴，很多年輕人來的新竹，但也面對很大的生活壓力，所以我提出舒適減壓、永續新竹，在長照教育等部分提升，也會讓舊城區風華再現」。

林耕仁說，「我們風雨無阻走遍新竹，有些外縣市人說要打空戰創作聲量，但我認為不能為了博取聲量喪失對這塊土地的關懷，我要用真誠打動市民的心，只有與人民接觸才知道他們真正心聲」，讓新竹成為宜居的幸福城市。高虹安企圖操作棄保，只能從做藍白合的假議題來創造聲量，最後三周要全力衝刺，「我一定會把承諾說到做到，做新竹一輩子的志工」。

最後，林耕仁更下猛藥宣示，「未來四年所得都全數捐給弱勢團體、社福機構」，國民黨一定會贏回這次選舉。