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遭周玉蔻控「欺騙郭台銘」　高虹安回擊：整理證據主動證明清白

▲▼周玉蔻、高虹安。（資料照／合成圖）

▲周玉蔻、高虹安。（資料照／合成圖）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻昨日引述媒體人邱明玉的話，指民眾黨新竹市長候選人高虹安男友任職鴻海，但鴻海創辦人郭台銘反對兩人交往，因此高曾答應郭要結束男女朋友關係，沒想到最後高卻欺騙了郭。對此，高虹安2日回嗆，周玉蔻等綠營名嘴為了新竹選情，用不實的八卦造謠影射，「我已經整理大量證據，交由律師處理，主動提供檢調，證明清白。」

國民黨新竹市長候選人林耕仁指控，高虹安曾讓男友「寄生」當自己的公費助理，周玉蔻補充，「沒想到，林耕仁重重一擊，不僅揭露高虹安可能違法問題，也掀開了高虹安欺騙郭董的謊言。至於郭董為什麼反對高、李交往，明玉有所保留，『不能說』。」

針對上述指控，高虹安2日痛批，周玉蔻等綠營名嘴社會公信力和訊息可信度，全台灣有智慧的選民都很清楚；如今，他們為了新竹市長的綠營選情，用不實的八卦造謠影射，「執政黨放縱媒體打手，執意打這種負面選戰，我們真的深感遺憾。」

高虹安表示，自從她決定投入選舉後，各種耳語傳言不斷，抹黑造謠也沒有停過。一開始他們不想隨之起舞，很多地方民眾也看膩了這些招數，但隨著綠營加大媒體網路抹黑力道，以三人成虎的方式擴散謠言，只能被迫迎擊回應，「我也要請大家幫我澄清，對手謠傳我前助理的許多謠言，都是不實指控。」

高虹安強調，他們目前已經整理大量證據，證明這位前助理於任職期間，確實執行許多國會立委助理的工作，無論是立院辦公室事務、地方上的民眾服務等，都有許多人證、物證可以證明。她說，見過他實際執行助理工作的人證相當多，這也都是不容造假的鐵證，所有證據都清楚顯示，合法合規領取該有的薪酬，絕對沒有詐領助理費或掛名人頭助理。

「有消息人士告訴我們，綠營高層將關切檢調調查進度。」高虹安開嗆，若此訊息為真，介入司法指揮辦案，完全是以司法動作來影響選舉。因此，與其讓執政黨藉由「關心」偵查程序和進度影響選舉，不如主動、正面回應。高虹安強調，他們很快會整理好所有相關證據，交由律師處理，並主動提供檢調來證明清白，「我可以跟大家保證，高虹安絕對沒有違反法律或是道德之處。」

對於外界指控高虹安公費助理與欺騙郭台銘等，民眾黨台北市長候選人黃珊珊表示，這是一個很嚴重的指控，若高虹安真的有不法就去提告，「不要只是做選舉操作，真的沒有必要，而且從以前打到現在，有哪一件是真的？」

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