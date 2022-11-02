夫外遇果汁吧舊情人...正義友提醒「愛自己」　鵝肉店闆娘提告

▲男子不滿好友整天找小三，妻子卻蒙在鼓裡辛苦工作，決定向她告知外遇一事。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃資真／台中報導

台中一名人妻結婚3年，與丈夫共同經營鵝肉店，沒想到有天朋友突然告訴她「要好好愛自己」，像是在提醒丈夫有異，她心生警覺，找徵信社蒐證後，果真發現丈夫外遇，崩潰向丈夫與小三求償100萬元。台中地院判決2人須連帶賠償40萬元給正宮，全案仍可上訴。

人妻小芬（化名）主張，與丈夫婚後開了一家鵝肉店，原本以為幸福的婚姻會持續，沒想到卻在2020年12月底和賴姓友人聊天時，對方突然提醒「要好好愛自己」，小芬才注意到丈夫每天都在店裡打烊後溜出門，凌晨3、4點才會回家。

懷疑有鬼的小芬怒氣沖沖跑去質問賴男，對方才坦承，小芬的丈夫已外遇多時，對方則是他開果汁吧的前女友，2人在隔年2月15日還要去台北玩，小芬立即委託徵信社人員查證，發現2人確實單獨出遊同宿，丈夫當天也傳來訊息要求離婚，小芬於是向丈夫及小三提告侵害配偶權，向兩人連帶求償100萬。

小芬丈夫反駁稱2人只是好朋友，且長久以來與小芬價值觀不合，身心俱疲，才會去找小三聊天，之前去台北玩是為了敘舊，2人才會約在飯店見面；小三則是強調他們相識十數年，情同姐弟，並未發生婚外情。

不過，賴姓友人到庭證稱，他與小芬丈夫是高中同學，但跟小芬沒什麼交集，之前聽到對方說與「老七ㄟ」（前女友）聯繫上了，起初本來沒打算說這件事，可是看到小芬做的要死要活，丈夫卻在外面亂搞，覺得她很可憐，所以才會雞婆介入。

法官認為，小三稱小芬丈夫因婚姻問題才會加以安慰，顯知對方有配偶，卻堅持交往、共同出遊過夜，明顯侵害正宮配偶權，判賠2人賠償40萬元為適當，全案仍可上訴。