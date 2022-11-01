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聲量比一比！國民黨松信區選情緊繃　徐巧芯大勝王鴻薇「隱憂浮現」

▲▼王鴻薇、徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、徐巧芯）

▲王鴻薇、徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、徐巧芯）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選白熱化，台北市議員第三選區（松山、信義區）競爭激烈。TPOC台灣議題研究中心1日透過QuickseeK快析輿情資料庫分析發現，國民黨議員候選人徐巧芯聲量勝過國民黨議員候選人王鴻薇，由於松信選區議員總席次少一席，再加上種種數據說明徐巧芯聲量更勝其餘人選；因此，他們推測，國民黨當前能做的，並非配票擔心顧此失彼，而是各自努力，力求藍營選票最大化。

TPOC台灣議題研究中心今日發布10月網路聲量數據，藍營松信選區聲量最高的是徐巧芯，總聲量81279則，再來才是王鴻薇，總聲量49782則，之後依序是戴錫欽5522則、秦慧珠3013則、詹為元2530則。他們推估，因為擔憂選票集中王鴻薇、徐巧芯兩位較具聲量的現任議員身上，藍營議員已著手討論配票可能。

TPOC台灣議題研究中心說明，王鴻薇、戴錫欽、秦慧珠、詹為元全部人的聲量總和，不及徐巧芯1人的75%，要說王鴻薇是「聲量王」是言過其實，王鴻薇沒有任何理由認為自己是松信選區的「吸票機」。

而從網路好感度來看，TPOC台灣議題研究中心表示，王鴻薇在該選區當中是墊底，10月好感度只有0.2，輸徐巧芯的0.28好感度，而戴錫欽、秦慧珠和詹為元等人，都是正面聲量大過負面聲量，好感度在1以上。

TPOC台灣議題研究中心透露，雖然王鴻薇曾以論文門逼退林智堅或嗆周玉蔻來讓藍營叫好，但政治攻防是「殺敵一萬、自損三千」，吸引對手陣營重砲回擊時卻也嚇跑中間選民；所以，若說王鴻薇是「吸票機」能拓展票源，恐與實情不符。

對於徐巧芯網路正面聲量8780則，王鴻薇為4835則，兩人差距將近一倍，TPOC台灣議題研究中心分析，是因為徐巧芯較為年輕，擅於經營網路社群，時而kuso有趣話題容易吸引中間選民、養成「年輕鐵粉」，正面聲量才比較高。

TPOC台灣議題研究中心強調，今年松信選區議員總席次少一席，國民黨提名5席，競爭相當激烈，再加上徐巧芯選情較其他位候選人更勝一籌；因此，國民黨當前能做的，並非配票擔心顧此失彼，而是各自努力，力求藍營選票最大化。

▼TPOC台灣議題研究中心統計，台北市議員第三選區（松山、信義區）中徐巧芯聲量勝出王鴻薇。（圖／翻攝自Facebook／TPOC台灣議題研究中心，點圖放大）

▲▼TPOC台灣議題研究中心統計，台北市議員第三選區（松山、信義區）中徐巧芯聲量勝出王鴻薇。（圖／翻攝自Facebook／TPOC台灣議題研究中心）

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