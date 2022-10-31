色男趁女友姊姊熟睡手伸進內褲　噁問「很痛喔」她秒醒踹下床

▲男子趁女友姊姊熟睡，對她性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者翁子皓／台中報導

台中阿輝（化名）今年1月到女友家，陪她家人打麻將，後來向女友求歡遭拒後，竟跑進女友姊姊的房間，將手伸進對方內褲中。姊姊因疼痛而驚醒，表示「很痛」，阿輝聽到後回應「很痛喔」，她從聲音發現對方不是男友，於是用腳把阿輝踢開。台中地院近日審結，依乘機性交罪，判處阿輝有期徒刑2年，緩刑5年。

阿輝到女友家，陪女友的家人打麻將，之後大家陸續回房間休息，阿輝進去女友的房間，把手伸進女友內褲內，想與她發生關係，結果遭對方推開，他性慾無處可以發洩，竟動起歪腦筋，走到女友姊姊的房間外，先以手撥走監視器鏡頭，再打開姐姐房門，偷偷進去。

阿輝見女友姊姊睡得正香甜，竟趁機親吻姐姐的耳朵、嘴巴，還將手伸入對方內褲裡撫摸。姊姊身體被弄痛，喊了一聲「很痛」，耳邊聽到有男子跟著喊「很痛喔」，驚覺這聲音不是男友，嚇得用腳踹開對方，並將此事告訴家人。

法官認為，阿輝僅因一時性慾衝動，竟乘女友姊姊熟睡時，對其乘機性交，卻未考慮可能導致姊姊身心受創，但考量他與女友姊姊已達成和解，依乘機性交罪，判處阿輝有期徒刑2年，緩刑5年，還要提供200小時義務勞務，並接受法治教育8場。