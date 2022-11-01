越共總書記阮富仲與習近平會談 稱不和台灣發展官方關係

▲越共總書記阮富仲出訪北京，與習近平會談。（圖／取自新華社）



文／中央社

中共總書記習近平今天與到訪的越共總書記阮富仲舉行會談。阮富仲表示，越南堅定奉行「一個中國」政策，不和台灣發展任何官方關係，並提到不讓「海上問題」影響兩國總體關係發展。

根據央視新聞晚間報導，習近平下午在北京人民大會堂歡迎到訪的越共總書記阮富仲一行，雙方並舉行會談。阮富仲是中共20大後首位到訪的外國領導人。

報導說，中越雙方一致表示，要秉持「十六字」方針和「四好」精神，鞏固傳統友誼，加強戰略溝通，增進政治互信，妥善管控分歧，推動新時代中越全面戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階。

習近平在會談時首先介紹中共20大主要情況，並指當前世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，中國、越南等社會主義國家，立足本國實際、順應時代潮流，成功探索符合自身國情的現代化道路。

但他也表示，社會主義國家發展面臨十分複雜的國際環境和嚴峻的風險挑戰，中越兩黨要全力推進社會主義現代化建設，「絕不讓任何人干擾我們前進的步伐，絕不讓任何勢力動搖我們發展的根基」。

習近平說，對於社會主義事業和中越關係而言，堅持正確政治方向是第一位。雙方要就雙邊關係重大問題交換意見、保持兩軍高層溝通和戰略對話，「維護好各自國家政治安全和社會穩定」。

他還提到，雙方要夯實社會主義經濟基礎，「共同構建穩定的產業鏈、供應鏈體系」，鼓勵實力強、信譽好的技術密集型企業赴越南投資，並深化兩國在醫療衛生、綠色發展、數位經濟、應對氣候變化等領域合作。

▲習近平在北京人民大會堂向越共中央總書記阮富仲授予中華人民共和國「友誼勳章」。（圖／取自新華社）



習近平說，中方視東協為周邊外交的優先方向和高質量共建一帶一路的地區，重視越南在東協中的地位和作用。

據央視，阮富仲回應表示，越南高度珍視和重視與中國的關係，將發展對中國友好合作，作為對外政策的頭等優先。

阮富仲還表示，越南堅定奉行「一個中國」政策，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，不和台灣發展任何官方關係。越方不容許任何國家在越南建立軍事基地，不參加任何軍事聯盟，不使用武力對付任何國家，不聯合一國反對另一國。

他說，越方願和中方一起鞏固政治互信；保持陸上邊界和平安寧、維護海上和平穩定，不讓海上問題影響兩國總體關係發展。

越南聲稱對南海部分海域有主權。而中共對南海的主權主張也日趨強硬。

陸媒澎湃新聞30日報導，復旦大學國際關係與公共事務青年副研究員賀嘉潔表示，由於中越兩黨都面臨現實的挑戰，特別是來自西方「和平演變」和政治滲透的壓力，因此兩黨均有探討如何在新形勢下更妥善維護社會主義制度安全和黨的執政安全。

廣西民族大學中國－東盟海上安全研究中心主任葛紅亮則表示，歷史觀、南海等老問題依舊是影響當下中越關係的主因，而大國戰略競爭、供應鏈調整和後疫情時代的開放與國際往來等新問題，也正影響兩國關係。