OL控遭強壓在地施暴　設計師反告「她拉我進樓梯」結局出爐

▲OL遭陌生人搭訕並推進樓梯間施暴。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

陳姓設計師4年前在路上遇到1名OL，誤以為是認識的人，上前攀談遭OL拒絕，陳男竟將OL推進民宅樓梯間拳腳相向，事後OL怒控陳男涉嫌性侵，法院最後依證據僅判陳男傷害罪並給予緩刑，須賠償OL撫慰金20萬元，陳男不甘心，反控OL半路拉他進樓梯間，涉嫌強制、誣告等罪，但台北地檢署調查發現，OL已意外身亡，1日處分OL不起訴。

根據法院判決，陳男是在2018年2月17日上午6點40分左右，在台北市松仁路上，因誤認OL是之前見過的人，等OL開門進入住處公寓1樓樓梯間時，尾隨進入搭訕，OL因不認識陳男，回嗆「誰知道你是誰？」陳男突然暴怒，把OL壓制在地並出手攻擊。

OL事後驗傷提告，指控陳男把公寓大門關上，跪坐她身上，試圖強吻，並拉她的手去碰觸生殖器，所幸她用力掐陳男的生殖器，並大聲呼救，經過的路人敲打大門，陳男才停止施暴，OL指控陳男涉嫌強制性交未遂、傷害等罪。

法院審理時，認為OL在警局和偵查庭的說法，包括到底有無碰觸到陳男生殖器等情節不一，在沒有其它事證證明下，無法靠OL單一指述就認定陳男涉嫌性侵，最後僅依傷害罪將陳男判刑4月，緩刑2年確定，另外民事部分，陳男要賠償20萬元，經上訴高院也遭駁回確定。

案件審理過程中，陳男一直辯稱當天是OL突然時把他拉進樓梯間，他出於自保才會出手壓制住OL，因此先後反控OL涉嫌誣告、妨害自由強制等罪；其中誣告部分，先前已經檢察官處分不起訴，在妨害自由部分，檢察官著手進行調查時，赫然發現OL已意外身亡，因此也處分不起訴。