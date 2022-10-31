　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

116位幸運兒中了！　「百里侯」得獎名單出爐

活動小組／綜合報導

「百里侯集氣應援」活動第二周「周周抽」得獎名單出爐！共有116位幸運得獎者抱回獎項。

六都各有一位候選人突破萬票，總投票數已超過六位數，各候選人人氣指數持續攀升。目前人氣最旺的是現任新北市長侯友宜，獲得2.6萬票應援；其次是現任台中市長盧秀燕，獲得2.2萬票應援。

得獎名單請點我查看

[廣告]請繼續往下閱讀...

周大獎「Essenza Mini咖啡機＋Aeroccino3奶泡機」「Tokuyo 煥眼冷熱眼部按摩器」各抽出一名得獎者。多數得獎者投票天數都達四天以上，投越多票機會愈多！沒中獎的朋友也別灰心，11/30還會加開「加碼神預測」獎項，快從今天就開始投票應援、累積中獎機會吧！  

 ▲「百里侯集氣應援」活動。（圖／活動小組）

「百里侯集氣應援」活動從即日起至11/11止，打開ETtoday新聞雲App進入本活動頁，投票為支持的候選人應援，400多件好禮等你抽！

▲「百里侯集氣應援」活動。（圖／活動小組）

活動期間好禮不間斷，【周周抽】 Tokuyo冷熱眼部按摩器、Nespresso膠囊咖啡機、東購1,000元提貨券...等好禮

如投票應援的候選人當選，最終還有【加碼神預測】再抽 Samsung Galaxy S22 Ultra、OSIM 智能腿樂樂2、Dyson吹風機等大獎，快用你寶貴的一票、天天力挺最愛的候選人！

「百里侯集氣應援」活動共有22個選區應援頁面，每人每日可獲得5張免費票，每日一縣市只能投一位，且不可重複投給同一位候選人；另可用10點「東森幣」兌換1張投票券，兌換的券投票沒有使用限制。

▲「百里侯集氣應援」活動免費票使用方式。（圖／活動小組）

【百里侯集氣應援】活動資訊
● 活動期間：2022年10月17日10:00起至2022年11月11日23:59止。
● 投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員即可投票。
● 投票辦法：
A.免費票：每日可獲得5張，單日最多可投5個選區的 1 位候選人。隔日重置票數，但僅限當天使用，無法隔日累積使用。
B.東森幣票：每日可使用「東森幣」額外增加投票券（10點東森幣可換1張投票券）。東森幣兌換的票無使用上限，所有縣市、所有候選人選項都可以投。

● 活動抽獎：
【周周抽】
1. 東購提貨券1,000元，每周3名。
2. 全家中杯美式咖啡，每周100名。
3. ETtoday折疊文具盒（便利貼），每周10名。
4. Nespresso 膠囊咖啡機&奶泡機組合，每周1名。
5. Tokuyo 煥眼冷熱眼部按摩器，每周1名。
6. 郵政禮券2000元，每周1名。

▲「百里侯集氣應援」活動周周抽好禮。（圖／活動小組）

【加碼神預測】
1. Samsung Galaxy S22 Ultra，1名。
2. Samsung Galaxy Watch4，1名。
3. Samsung 移動固態硬碟T7，1名。
4. Dyson Supersonic吹風機HD08（銀銅色），1名。
5. OSIM 智能腿樂樂2，1名。

▲「百里侯集氣應援」活動加碼神預測好禮。（圖／活動小組）

● 得獎公告：本活動於每周二晚間6點前公布得獎名單，加碼獎則於11月30日公布。活動小組將以E-mail通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認E-mail正確及有效。若逾期未回覆得獎通知，視同自動放棄中獎權益。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
梨泰院慘案「1hr前就報案」　女直播主警告會出事！警回答超傻
今晚3區防「豪雨以上強降雨」！　再變天時間曝
她卡梨泰院死人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣」　父拚死遞出孩
上海迪士尼突關閉「陰性才能出園」　遊客錯愕：萬聖夜沒法狂歡
新光金大公主吳欣盈懷孕了！喜懷「金髮碧眼」北鼻
快訊／台中重劃區驚見白骨！上身埋土內「下身外露」
快訊／下班注意！國3「三車追撞」　現場回堵6公里
快訊／金門大橋通車5hrs就車禍　紅車跨雙黃線超車失控自撞
中2000元！　票選第二周116人得獎名單出爐
轎車違規臨停！　害女騎士慘摔遭大貨車輾爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

112學測明起至11／15報名　明年1／13~1／15考試

「神木下婚禮」見證二代返嘉　15對新人細雨中體驗鄒族婚禮

不聯絡代表不愛？12星座男「3種時候」只是怕打擾到你

年底2個月走大運！3星座迎來「升職+加薪」...還有望一夕暴富

秋意才濃楓葉慢紅　福壽山估楓紅可賞到12月初

今晚3區防「豪雨以上強降雨」！明晚颱風遠離　周末北台灣又變天

116位幸運兒中了！　「百里侯」得獎名單出爐

南投347↑露營場合法化求解　王國材應邀與業者對談允協助

高市導入創新智能監控系統　營建工地提升緊急應變有效降空汙

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

112學測明起至11／15報名　明年1／13~1／15考試

「神木下婚禮」見證二代返嘉　15對新人細雨中體驗鄒族婚禮

不聯絡代表不愛？12星座男「3種時候」只是怕打擾到你

年底2個月走大運！3星座迎來「升職+加薪」...還有望一夕暴富

秋意才濃楓葉慢紅　福壽山估楓紅可賞到12月初

今晚3區防「豪雨以上強降雨」！明晚颱風遠離　周末北台灣又變天

116位幸運兒中了！　「百里侯」得獎名單出爐

南投347↑露營場合法化求解　王國材應邀與業者對談允協助

高市導入創新智能監控系統　營建工地提升緊急應變有效降空汙

嘉義市購物節發票登錄達6.3億　頭獎輕豪宅貳獎休旅車得主出爐

每天吃20g「這種澱粉」會瘦！冰地瓜、蕎麥上榜　但不能過量

黃小柔親睹「女子摔倒被踩」暴哭　憶墾丁踩踏意外：死亡離我好近

趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上　綠老將自曝民調保新人

擁26cm巨屌！他曝「睡過1000個女人」自豪：我的大GG是上帝禮物

高捷黃線拼2028年完工　內行點名1站「透天潛力區」

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

梨泰院慘案「1hr前就報案」　女直播主警告會出事！警回答超傻眼

112學測明起至11／15報名　明年1／13~1／15考試

女方才剛否認！　ASTRO Rocky認愛大5歲女星：正在了解彼此的階段

母女騎車雙載遭軍卡輾死「致命關鍵」是台灣人壞習慣？4兵拍抖音被國防部汰除【小編沒收工】221031

生活熱門新聞

颱風榕樹生成！最新路徑圖出爐

護理師懷孕站到宮縮竟「被離職」　亞東醫院回應了

即／共伴最猛豪雨擴大全台　3地區防災

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

3星座女「越老越吃香」！第1名天蠍追求者一大堆

請喪假被主管嗆：人力要我想辦法？　他超無奈

梨泰院慘況在眼前！女孩臉色死白　他伸手摸臉確認意識

路邊整排樹「掛滿尿袋」！內行公布解答

梨泰院逾4000人失蹤！他認為「太詭異」

台東發生「規模5.0地震」　最大震度4級

6縣市豪雨！共伴今最強　全台連下2天

女住戶半夜大吼！鄰居制止方式超奇葩

快訊／豪大雨擴10縣市　2地區防致災降雨

快訊／東部地震　中南部有感搖晃

更多熱門

相關新聞

巴西總統大選結果出爐　前總統回鍋2％險勝

巴西總統大選結果出爐　前總統回鍋2％險勝

巴西前總統此次回鍋挑戰競選連任的現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro），根據目前開票率超過99％的結果，前總統達席爾瓦（Luis Inacio Lula da Silva）以不到2％的差距擊敗了波索納洛，但波索納洛尚未宣布敗選。

柯文哲助選　籲改變屏東政治文化

柯文哲助選　籲改變屏東政治文化

投票日國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

投票日國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

兩位前省會市長先後被通報違紀違法 就職時曾宣誓：堂堂正正做人

兩位前省會市長先後被通報違紀違法 就職時曾宣誓：堂堂正正做人

確診隔離改5天？莊人祥：有可能在11//26前實施

確診隔離改5天？莊人祥：有可能在11//26前實施

關鍵字：

選舉九合一選舉百里侯三星samsungNespressoNespresso咖啡機Tokuyo眼部按摩機DysonDyson吹風機OSIM三星手機三星手錶市長縣長投票抽獎

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面