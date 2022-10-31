116位幸運兒中了！　「百里侯」得獎名單出爐

活動小組／綜合報導

「百里侯集氣應援」 活動第二周「周周抽」得獎名單出爐！共有116位幸運得獎者抱回獎項。

六都各有一位候選人突破萬票，總投票數已超過六位數，各候選人人氣指數持續攀升。目前人氣最旺的是現任新北市長侯友宜，獲得2.6萬票應援；其次是現任台中市長盧秀燕，獲得2.2萬票應援。

※ 得獎名單請點我查看

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周大獎「Essenza Mini咖啡機＋Aeroccino3奶泡機」、「Tokuyo 煥眼冷熱眼部按摩器」各抽出一名得獎者。多數得獎者投票天數都達四天以上，投越多票機會愈多！沒中獎的朋友也別灰心，11/30還會加開「加碼神預測」獎項，快從今天就開始投票應援、累積中獎機會吧！

「百里侯集氣應援」活動從即日起至11/11止，打開ETtoday新聞雲App進入本活動頁，投票為支持的候選人應援，400多件好禮等你抽！

活動期間好禮不間斷，【周周抽】 Tokuyo冷熱眼部按摩器、Nespresso膠囊咖啡機、東購1,000元提貨券...等好禮。

如投票應援的候選人當選，最終還有【加碼神預測】再抽 Samsung Galaxy S22 Ultra、OSIM 智能腿樂樂2、Dyson吹風機等大獎， 快用你寶貴的一票、天天力挺最愛的候選人！

「百里侯集氣應援」活動共有22個選區應援頁面，每人每日可獲得5張免費票，每日一縣市只能投一位，且不可重複投給同一位候選人；另可用10點「東森幣」兌換1張投票券，兌換的券投票沒有使用限制。

【百里侯集氣應援】活動資訊

● 活動期間：2022年10月17日10:00起至2022年11月11日23:59止。

● 投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員即可投票。

● 投票辦法：

A.免費票：每日可獲得5張，單日最多可投5個選區的 1 位候選人。隔日重置票數，但僅限當天使用，無法隔日累積使用。

B.東森幣票：每日可使用「東森幣」額外增加投票券（10點東森幣可換1張投票券）。東森幣兌換的票無使用上限，所有縣市、所有候選人選項都可以投。

● 活動抽獎：

【周周抽】

1. 東購提貨券1,000元，每周3名。

2. 全家中杯美式咖啡，每周100名。

3. ETtoday折疊文具盒（便利貼），每周10名。

4. Nespresso 膠囊咖啡機&奶泡機組合，每周1名。

5. Tokuyo 煥眼冷熱眼部按摩器，每周1名。

6. 郵政禮券2000元，每周1名。

【加碼神預測】

1. Samsung Galaxy S22 Ultra，1名。

2. Samsung Galaxy Watch4，1名。

3. Samsung 移動固態硬碟T7，1名。

4. Dyson Supersonic吹風機HD08（銀銅色），1名。

5. OSIM 智能腿樂樂2，1名。

● 得獎公告：本活動於每周二晚間6點前公布得獎名單，加碼獎則於11月30日公布。活動小組將以E-mail通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認E-mail正確及有效。若逾期未回覆得獎通知，視同自動放棄中獎權益。