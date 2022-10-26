東森購物網「家電周年慶」除濕機下殺79折起　最高送10%樂透金

▲看好除濕、保暖等秋冬換季商機，東森購物網推出「家電周年慶」活動。（圖／東森購物網提供，以下同）

消費中心／台北報導

近日連續降雨讓北台灣溼答答，加上即將迎來濕冷的秋冬季，看好除濕、保暖等秋冬換季商機，東森購物網推出「家電周年慶」活動，即日起到11/1（二）除濕機商品下殺79折起，火鍋季商品6折起，冷暖氣機出清特賣，指定冷氣登記送14吋DC風扇，消費滿額登記最高送10%樂透金。而以「九天玄女」爆紅的網紅阿翰作為洗衣機形象推廣人的LG家電，與東森購物合作贈送獨家雙料好禮，消費滿額最高送電暖器，再加碼7-11商品卡最高1,500元。

近日氣溫下降，連日陰雨，除濕機、烘鞋機及電火鍋等小家電買氣增加，東森購物網統計，近一週除濕機關鍵字搜尋量較平日增加5倍，銷量也較前一週暴增4倍，保暖商品整體業績成長2倍。東森購物網推薦受消費者青睞的除濕機種，HITACHI日立 1級能效6公升除濕機，原價6,760元，活動價6,084元；Panasonic國際牌 1級能效11公升ECONAVI除濕機，原價10,290元，活動價9,261元，不僅具備大容量的良好除濕能力，還兼具一級省電，省電又省荷包。

東森購物網表示，熱銷款除濕機前一陣子普遍缺貨，近期補貨到，建議消費者盡快搶購，以免又缺貨，東森購物也提供國際、日立品牌24小時快速出貨服務。

天氣濕答答，衣服曬不乾更令人煩惱，東森購物網推薦LG 樂金16Kg+18Kg 免曬衣變頻除濕式乾衣機+WiFi滾筒洗衣機，原價85,800元，活動價77,120元；LG 樂金5.2Kg WiFiStyler 蒸氣電子衣櫥，不只能殺菌除臭烘乾，還可兼任除濕機使用，原價69,900元，活動價52,900元；LG 樂金653L InstaView WiFi敲敲看門中門冰箱，以家電美學融入居家裝潢，原價75,900元，活動價72,105元，另外，LG原廠更推出超值活動，凡購買指定家電，滿30萬元送LG gram極致輕薄14吋筆電。

▲LG 樂金653L InstaView WiFi敲敲看門中門冰箱。

▲LG 樂金5.2Kg WiFiStyler 蒸氣電子衣櫥。

▲東森購物網推出Nespresso膠囊咖啡機品牌活動。

面對忙碌生活，一杯咖啡通常是展開美好一天的最佳儀式感，但面對通膨壓力，抗漲對策是告別天天喝外面飲料傷荷包，東森購物網推出Nespresso膠囊咖啡機品牌活動，10月底前消費滿額送300樂透金；綜藝天王吳宗憲代言的「WU所不在藍牙喇叭」，可同時連接兩個藍牙喇叭連線，打造專屬行動KTV，隨時隨地歡樂開唱，在東森購物熱門關鍵字搜尋排行榜始終居於前10名，為熱銷產品，正值全台百貨周年慶，現在正是家電換新的好時機。