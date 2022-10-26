　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物網「家電周年慶」除濕機下殺79折起　最高送10%樂透金

東森購物網「家電周年慶」（圖／東森購物網提供）

▲看好除濕、保暖等秋冬換季商機，東森購物網推出「家電周年慶」活動。（圖／東森購物網提供，以下同）

消費中心／台北報導

近日連續降雨讓北台灣溼答答，加上即將迎來濕冷的秋冬季，看好除濕、保暖等秋冬換季商機，東森購物網推出「家電周年慶」活動，即日起到11/1（二）除濕機商品下殺79折起，火鍋季商品6折起，冷暖氣機出清特賣，指定冷氣登記送14吋DC風扇，消費滿額登記最高送10%樂透金。而以「九天玄女」爆紅的網紅阿翰作為洗衣機形象推廣人的LG家電，與東森購物合作贈送獨家雙料好禮，消費滿額最高送電暖器，再加碼7-11商品卡最高1,500元。

近日氣溫下降，連日陰雨，除濕機、烘鞋機及電火鍋等小家電買氣增加，東森購物網統計，近一週除濕機關鍵字搜尋量較平日增加5倍，銷量也較前一週暴增4倍，保暖商品整體業績成長2倍。東森購物網推薦受消費者青睞的除濕機種，HITACHI日立 1級能效6公升除濕機，原價6,760元，活動價6,084元；Panasonic國際牌 1級能效11公升ECONAVI除濕機，原價10,290元，活動價9,261元，不僅具備大容量的良好除濕能力，還兼具一級省電，省電又省荷包。

東森購物網表示，熱銷款除濕機前一陣子普遍缺貨，近期補貨到，建議消費者盡快搶購，以免又缺貨，東森購物也提供國際、日立品牌24小時快速出貨服務。

天氣濕答答，衣服曬不乾更令人煩惱，東森購物網推薦LG 樂金16Kg+18Kg 免曬衣變頻除濕式乾衣機+WiFi滾筒洗衣機，原價85,800元，活動價77,120元；LG 樂金5.2Kg WiFiStyler 蒸氣電子衣櫥，不只能殺菌除臭烘乾，還可兼任除濕機使用，原價69,900元，活動價52,900元；LG 樂金653L InstaView WiFi敲敲看門中門冰箱，以家電美學融入居家裝潢，原價75,900元，活動價72,105元，另外，LG原廠更推出超值活動，凡購買指定家電，滿30萬元送LG gram極致輕薄14吋筆電。

東森購物網「家電周年慶」（圖／東森購物網提供）

▲LG 樂金653L InstaView WiFi敲敲看門中門冰箱。

東森購物網「家電周年慶」（圖／東森購物網提供）

▲LG 樂金5.2Kg WiFiStyler 蒸氣電子衣櫥。

東森購物網「家電周年慶」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網推出Nespresso膠囊咖啡機品牌活動。

面對忙碌生活，一杯咖啡通常是展開美好一天的最佳儀式感，但面對通膨壓力，抗漲對策是告別天天喝外面飲料傷荷包，東森購物網推出Nespresso膠囊咖啡機品牌活動，10月底前消費滿額送300樂透金；綜藝天王吳宗憲代言的「WU所不在藍牙喇叭」，可同時連接兩個藍牙喇叭連線，打造專屬行動KTV，隨時隨地歡樂開唱，在東森購物熱門關鍵字搜尋排行榜始終居於前10名，為熱銷產品，正值全台百貨周年慶，現在正是家電換新的好時機。

ET快訊
快訊／楊植斗腦著地重摔　親曝身體狀況
金門大橋將通車！縣府：加速推動「金廈大橋」
快訊／高雄2機車猛烈互撞　短褲妹頭部重創送醫不治
ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠
快訊／下班注意！台鐵爆死傷事故　民眾入侵軌道遭區間車撞上
快訊／台中桶屍身分曝！死者女友2年未繳租金竟成藏屍地
獨／台中驚悚桶屍案！鄰居曝「半夜淒厲狗螺聲」
台中桶屍水泥塊冒出「戴表男性左手」　警帶回輕熟女調查

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物網「家電周年慶」除濕機下殺79折起　最高送10%樂透金

超商變身「深夜餐酒館」！現吃地瓜球、烤香腸　還能喝調酒超Chill

【廣編】君綺醫美竹北館開幕！鳳小岳互動VIP貴賓引發尖叫騷動

備戰雙11！city’super週年慶下殺　「神劍闖江湖聯名酒」獨家開賣

用「蓋」的安眠藥 ！知名作家吳若權靠「它」擺脫失眠焦慮

【廣編】小S親身推薦好喝有感又不貴　喝出澎潤發光盛世美顏

天涼更要喝！超商風味咖啡「第2杯半價」　回收寶特瓶免費換美式

炸雞下殺30元！　速食店「辣味炸雞第2塊半價吃」只有5天

竹北貴婦最愛療程曝光！君綺醫美新竹旗艦店空間時髦超吸睛

東森購物網「雙11Ready購」活動起跑　組團PK拿獎金

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

東森購物網「家電周年慶」除濕機下殺79折起　最高送10%樂透金

超商變身「深夜餐酒館」！現吃地瓜球、烤香腸　還能喝調酒超Chill

【廣編】君綺醫美竹北館開幕！鳳小岳互動VIP貴賓引發尖叫騷動

備戰雙11！city’super週年慶下殺　「神劍闖江湖聯名酒」獨家開賣

用「蓋」的安眠藥 ！知名作家吳若權靠「它」擺脫失眠焦慮

【廣編】小S親身推薦好喝有感又不貴　喝出澎潤發光盛世美顏

天涼更要喝！超商風味咖啡「第2杯半價」　回收寶特瓶免費換美式

炸雞下殺30元！　速食店「辣味炸雞第2塊半價吃」只有5天

竹北貴婦最愛療程曝光！君綺醫美新竹旗艦店空間時髦超吸睛

東森購物網「雙11Ready購」活動起跑　組團PK拿獎金

鄭州男17樓垂降「斷繩摔死」　受不了清零封控想去買物資

快訊／拜票後腦著地重摔　楊植斗親曝身體狀況：還有點不適會再回診

我國首位！　中信銀總經理拿下「亞太年度CEO」

農委會聯手貿協在美推廣石斑魚　米其林名廚料理驚豔舊金山

兄弟季後賽首戰僅5位PS還沒峮峮惹怒球迷　經紀公司發聲了

高虹安遭控違法兼職！柯文哲：與綠營不同路就被捅　絕對有下個受害者

87樂團徵選新主唱！艾成生前暖舉曝光「助美籍製作人取就業金卡」

林彥汝曝新北賣場哺乳室「太恐怖」　餵奶到一半被開門：明明鎖了

台東孕婦未治療高血壓　癲前症險奪胎兒命

閒置地下商場變商辦！格局最小30坪　符合1條件「3年不漲租」

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

消費熱門新聞

速食店30元炸雞限時5天吃！

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

好市多2022黑色購物節時間曝光！

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

限時超商「咖啡飲品＋御飯糰」優惠價

用「蓋」的安眠藥 ！知名作家吳若權靠「它」擺脫失眠焦慮

天涼更要喝！超商風味咖啡第2杯半價

君綺進駐竹北　貴婦最愛療程曝光

Sony機種加碼優惠最高省萬元

超商「義大利麵新品」來了！

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

達美樂推出「萬聖限定輪盤披薩」

國際巨星小S重磅代言　喝出美麗新高度

神級減重偷升級？！劇中曝光意外掀起搶購潮

更多熱門

相關新聞

東森購物網「雙11Ready購」活動起跑

東森購物網「雙11Ready購」活動起跑

電商強檔購物節雙11即將到來，東森購物網今年推出「雙11Ready購」活動，10/21至11/25活動期間祭出好玩遊戲獎不完，暖身慶首推主打東森幣回饋，全站累積消費滿5,555元送222枚東森幣，最高可領888枚東森幣，同步還有「1111輪盤」、「雙11瘋摸彩」等遊戲，消費滿額即可參加抽獎，最高可拿2222枚東森幣。

下雨1個月習慣了！宜蘭人「教戰3點」抗潮濕

下雨1個月習慣了！宜蘭人「教戰3點」抗潮濕

周慶必敗！高效玫瑰乳霜澎潤有感

周慶必敗！高效玫瑰乳霜澎潤有感

宜蘭人崩潰！室內牆壁狂冒水滴　內行教一招

宜蘭人崩潰！室內牆壁狂冒水滴　內行教一招

想除濕房間「又放水氧機」　意外釣解法

想除濕房間「又放水氧機」　意外釣解法

關鍵字：

東森購物網家電除濕機

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面