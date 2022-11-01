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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

操作棄保白話文是「白痴藍」？　柯建銘：國民黨大崩盤徵兆已現

▲▼柯建銘 立法院 行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選戰年底登場，民眾黨冒出頭盼能搶佔一席之地，衝擊藍綠兩大黨選情，是否出出現棄保成為討論焦點。民進黨團總召柯建銘分析，選票不是口袋囊中物，可人為移來移去，並直言「國民黨史上大崩盤徵兆已現」。

代表白色力量的台北市長柯文哲過去與民進黨交好，如今卻已撕破臉，並在2019年自行創立民眾黨，先在2020年搶下立委席次，2022九合一選舉也同樣沒有缺席，縣市首長方面，包括新竹市、宜蘭縣、桃園市，另也在台北市與無黨籍的候選人黃珊珊合作。

對於棄保，柯建銘表示，1994台北市長直選，棄保不成，由陳水扁當選台北市長，1998競選連任，對手為國民黨的馬英九、新黨的王建瑄，沒操作棄保，選民主動棄保，最終馬英九當選，這就證明了選票不是口袋囊中物，可人為移來移去，何況民智已開，資訊萬千，選舉文化、模式、時空、對手、大環境，沒有一次可100%複製貼上，不到開票，一切都難料。

而從新竹市選情來看，柯建銘表示，有人認為操作棄保的白話文就是「白吃藍」、「白痴藍」，但以他投入黨外運動到從政，至今抬轎坐轎，坐轎再抬轎，近半世紀在新竹奮戰國民黨，大小選戰無役不與的經驗，國民黨也非等閒之輩吃素的，國民黨有青工會、婦工會、小組長、青溪、後憲、眷村、各社團，長期執政各系統基本盤，他從年輕奮鬥至今快50年了，四代新竹人還拚不倒國民黨，遑論用喊的，網軍出征會有效？應該是深藍、本土藍的國民黨大內鬥提早登場，國民黨史上大崩盤徵兆已現，提早出現「敦克爾克效應」，值得關注。

柯建銘認為，操作棄保最難堪、難為的，不外乎國民黨新竹市長候選人林耕仁及黨主席朱立倫。林耕仁似乎注定要走入別人設定的圈套，藍白複雜度，不同人有不同利基，如人飲水，冷暖自知，但25年基層實力，也不是假的。柯建銘回憶，2015他返鄉參選，林耕仁與國民黨有能力幫同樣競選的鄭正鈐擺出「千桌萬人宴」，影響力可見一般，所以當他開記者會抨擊民眾黨新竹市長候選人高虹安助理問題時，歹歹馬也有一步踢，「變臉」了反而促成內部大團結。

不過，柯建銘說，朱立倫更為難為，除了考量是否放生林耕仁，看到苗栗黑白配，國民黨謝福弘也要放生嗎？除此之外，還有柯文哲，內有大諸侯及不同勢力，險象環生，位難坐。

至於高虹安，柯建銘批評，人設變形，面對爭議從未正面回應，問東答西，逃避最後耍賴，要質疑者拿出證據，舉證責任逆轉，完全不澄清，都是別人抹黑，國家機器，選舉史上第一人，一概不理，「理性的新竹市民，看不懂嗎？會買單？喊棄保就棄保？難！」

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