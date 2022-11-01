反擊黑箱！她嗆蔣萬安「出一張嘴」　為選舉抹黑台灣生技

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營過去質疑高端疫苗採購黑箱，高端31日突然公布新冠疫苗採購合約價錢平均每劑840元。對此，立委林楚茵1日痛批，國民黨演了一場高端價差黑箱的鬧劇，連繳稅繳罰款也被抹黑是抽佣金，最後高端單價證實比國外疫苗還便宜，「蔣萬安過去出一張嘴喊話要政府減少臨床試驗人數、加速國產疫苗研發，現在為了選舉就抹黑造謠台灣的生技廠商。」

高端昨天發布聲明指出，與疾管署簽約執行的「COVID19疫苗採購合約」，近期部分人士對合約價金與營收認列不實臆測，諸多流言已影響民眾認知並造成社會對立。

高端昨聲明指出，為消除外界疑慮，知會疾管署後，公布採購價金平均每劑840元，疫苗總價40.3億元，交付500萬劑，含20萬劑贈與。疫情指揮官王必勝也在疫情記者會中強調，「高端採購單價比BNT和莫德納低，並沒有買貴的情形。」

藍營過去質疑高端疫苗價差黑箱，林楚茵表示，國民黨演了一場政府採購高端價差黑箱的鬧劇，不斷造謠打壓國產疫苗，連乖乖繳稅繳罰款也被抹黑是抽佣金，現在高端不忍了公布單價，王必勝也證實比國外疫苗還便宜。

對於藍營過去痛批疫苗合約封存30年，林楚茵表示，民意代表的職責在監督但不能說謊扭曲事實，蔣萬安過去出一張嘴喊話要政府減少臨床試驗人數、加速國產疫苗研發，現在為了選舉就抹黑造謠台灣的生技廠商。顛倒是非、操作仇恨，一昧貶抑國人防疫成績。

林楚茵批評，蔣萬安為了選市長，不惜與魔鬼交易，泯滅良知當一個說謊成性的騙子。唱衰國產疫苗到底存何居心？蔣萬安在衛環委員會當召委，為台灣生技產業做了什麼？「台北市民已經忍了『柯萊爾』8年，不能再讓蔣謊話繼續惡搞市政！」