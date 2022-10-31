確診者不可投票　蔣辦諷陳時中「心裡有鬼」：怕染疫者不投他

▲蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離九合一大選倒數不到一個月，目前規定確診者仍須隔離，因此無法投票，國民黨台北市長候選人蔣萬安日前批中選會瀆職，遭民進黨候選人陳時中競辦總幹事吳思瑤嗆卸責。對此，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘31日回擊，難道陳時中心裡有鬼，知道確診者不會投他，才認同中選會的規定嗎？

針對吳思瑤批評陳時中卸責，蕭羽耘31日晚間表示，民眾的投票權受憲法保障，「難道陳時中主張確診者不可投票嗎？」美國、日本、南韓都有確診者投票的配套措施可供台灣參考，難道是台灣跟不上世界？還是陳時中心裡有鬼，知道確診者不會投給他，所以吳思瑤才認同中選會有關確診者不可投票規定。

蕭羽耘指出，確診者不可投票是陳時中反智指標之一，2021年5月指揮中心因錯估「群聚感染」與「社區感染」，陳時中貿然拍板3+11，讓疫情全面進入三級警戒；衛福部不顧中研院士陳培哲示警，為高端疫苗大開綠色通道，免疫橋接取代三期，浪費公帑走不出國際，上述種種足證陳時中反科學，現在竟加碼反人民、反對確診者投票。

蕭羽耘批評，反科學的陳時中竟稱蔣萬安參與救國團遊行是反時代，吳思瑤也質問蔣萬安反共意識是否存在、當選後會不會黨庫通市庫，但既然陳時中、吳思瑤都知道救國團的歷史角色是「反共」，為什麼會批評是「反時代」，「難道陳時中認為對抗中共武力威脅，已經過時了嗎？」

蕭羽耘說，蔣萬安多次表態捍衛主權、公開譴責中共軍演，秉持不求戰、不懼戰的態度，同時在立法院也支持強化國防應對各項挑戰，蔣萬安堅守民主價值、捍衛中華民國的決心不容懷疑。

至於吳思瑤擔心蔣萬安未來當選，是否會市庫通黨庫？蕭羽耘回應，感謝吳思瑤認同蔣萬安會當選市長，但在大眾眼中，行政院小編被抓包在國會質詢時製作側翼梗圖、周玉蔻4年取得政府標案870多萬、農委會1450萬行銷預算，以及疫苗採購預算被當成炒股籌碼，這才是「國庫通民進黨庫」的現在進行式。