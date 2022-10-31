館長拍桌飆罵整整30分鐘！　「民進黨這次選舉死定了」

▲館長陳之漢在直播中飆罵民進黨整整30分鐘。（圖／館長惡名昭彰YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

高端疫苗爭議不斷，不僅遲遲未提出保護力數據、赴日本旅遊必須先自費做PCR，甚至更被立委踢爆，二期臨床試驗的合作廠商有中資背景，引發國人熱議。對此，身為3劑都接種高端疫苗的「館長」陳之漢大罵民進黨、前衛福部長陳時中三字經，更直言「民進黨這次選舉你死定了」。

館長陳之漢日前在網路直播中飆罵民進黨將近30分鐘，他自認是一位血統純正的「高端戰士」，將自己的身體奉獻給民進黨、台北市長候選人陳時中先生、整個民進黨團，3劑都打高端疫苗，不過，最近眼見高端許多爭議事件頻頻冒出，講難聽一點就是「XXXXX」，只剩下這幾個字可以送給民進黨，「我用身體去接受你的愛，結果給我這些爛東西」。

館長坦言，當初充滿正義感、愛國心，在直播上大聲疾呼，台灣必須要有自己的疫苗，要有國產疫苗，後來想一想，自己沒有買高端股票，也沒有賺到半毛錢，「你們這些政治人物到底要用疫情賺多少錢？真的非常髒」。

館長列舉高端疫苗種種爭議，第一，高端疫苗的防護力到底是多少未知，跟健身房為何要打3劑一樣不知道；第二，一劑高端疫苗買多少錢也不知道；第三，高端公司委託中國公司進行二期試驗，想當初陳時中還說BNT疫苗「中國在打的，我們不敢用」。館長說，什麼叫最糟糕的民進黨，大家都看到了，「我可以跟你民進黨講，這次選舉你死定了，你真的死定了。」

▲館長秀出小黃卡，證明3劑疫苗皆施打高端 。（圖／館長惡名昭彰YouTube）

館長直播中曬出小黃卡，證明3劑皆打高端，並一度拍桌怒罵，在台灣大概有100萬人打高端疫苗，除了民進黨立委和側翼之外，這100萬高端戰士現在就是「恨」，他敢保證，今天所有接種高端疫苗的人，只要本身不是民進黨的，這次選舉的票絕不會投給民進黨任何一個議員和市長。

館長接著反問民進黨，如果今天是國民黨這樣做，民進黨早就到立院抗議，或者早就號召年輕人上街頭、衝進立法、佔領衛福部。他呼籲民進黨應盡速公布高端保護力報告。

針對外界質疑，高端公司今上午首度公開採購價，平均每劑價格含稅為840元，並強調採購合約與疾管署直接簽訂，並無價差或佣金等任何不法情事。對本項疫苗採購案履約執行，皆依照合約規範進行。為避免外界因不當臆測而誤解，因此公開資訊，以解除外界疑慮，消弭社會對立。

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