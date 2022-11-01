「隆銘綠能」股東大亂鬥　董事撂黑衣人搶公司大章

▲上週一，隆銘綠能台北總部上演全武行搶奪公司大章戲碼。



圖文／鏡週刊

上市公司隆銘綠能（原名同開）驚爆經營權紛爭。2013年入主隆銘綠能的飯店大亨許文通家族與現任董座許鑒隆不合鬧翻，9月下旬召開臨時董事會，欲將許鑒隆拉下董座大位未果，上週一（10月24日），雙方竟上演全武行搶奪公司大章戲碼，引發關注。不爽大股東奪權的許鑒隆受激動地說：「把我趕走，就是怕弊案被查！」許文通家族則反嗆：「他強行霸占董事長職位，已嚴重違法。」

上週一（10月24日），上市公司隆銘綠能（原名同開）總部驚爆黑衣人衝進公司搶奪公司大章的社會案件。根據公司提供給警方的監視器畫面，可以看到多名男女闖進公司，並出手搶奪公司大章，還使用辣椒水阻擋員工，隨後一行人從女生廁所旁樓梯，迅速逃離現場。

本刊調查，在監視器畫面出現的人物中，竟有隆銘綠能的兩位董事彭國倫、温雅貴。兩人與公司派纏鬥取得印章後，馬上就前往經濟部商業司辦理變更登記，企圖撤換現任董事長許鑒隆；以許鑒隆為首的公司派則連忙報案，隨後派人辦理印鑑變更，並對外發布緊急通告：「請往來廠商及股東、主管機關切勿接受遭搶奪大章之用印文件。」

根據了解，出手搶奪公司大章的彭國倫、温雅貴等人，與飯店大亨許文通家族同一陣線。原來，許文通於2013年入主隆銘綠能後，公司交由兒子許偉良、媳婦陳儀潔等人經營，未料，年初被許偉良夫妻邀請來擔任董座的許鑒隆，兩方卻因公司經營歧異鬧翻。

9月21日，許文通陣營召開臨時董事會發動突襲，解任許鑒隆的董事長職位，但許鑒隆隨後也提出董事會決議無效之訴，自認還是董事長，許文通陣營眼見雙方各執一詞，竟跑到公司搶奪大章，這才鬧上社會新聞版面。

▼許偉良在業界友人牽線下，找來許鑒隆加入經營團隊。



據了解，當初許偉良是在業界友人牽線下，找來許鑒隆加入經營團隊，力求脫胎換骨。因此，今年3月許鑒隆透過私募，以每股14.95元取得5,000張股票，一躍成為最大個人股東並擔任董事長，還將公司更名為「隆銘綠能」，沒想到短短半年時間，昔日盟友就爆不合翻臉。

雙方一路從臨時董事會纏鬥，為了搶經營權，更不惜爭奪公司大章，鬧上新聞。由於經濟部商業司迄今尚未完成許文通家族申請的董事長變更案，看來這場董座之爭，未來還有一番角力。



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